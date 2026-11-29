La madrugada en Capital Federal se presenta con cielo despejado y una temperatura de 24°C, de acuerdo con el registro oficial de las 03:00. La sensación térmica es de 24 °C, por lo que el arranque del día se mantiene agradable en la ciudad.

El pronóstico del tiempo indica 0% de probabilidad de lluvia y una humedad del 57%. El punto de rocío se ubica en 15 °C, mientras que la nubosidad es del 0%: una madrugada bien despejada en Capital Federal.

En cuanto al viento, sopla del orden de 7 km/h, con ráfagas de hasta 16 km/h. La visibilidad alcanza los 50 km, no hay niebla y la presión atmosférica es de 1014 hPa. La cota de nieve se mantiene en 3900 m.

Con estas condiciones, el clima en Capital Federal sigue estable en la previa del amanecer. Los datos oficiales de las 03:00 marcan cielo despejado, 24°C y buena visibilidad como los puntos salientes de este bloque.