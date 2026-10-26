Una familia de la localidad chubutense El Hoyo está en búsqueda de voluntarios para trabajar 25 horas semanales en una chacra de montaña a cambio de alojamiento gratis durante tres meses. Se trata de una oportunidad para quienes buscan viajar durante el verano sin gastar de más.

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La propuesta incluye tareas que van desde el mantenimiento de la casa hasta el cuidado de animales. La búsqueda se orienta a personas responsables y con predisposición para realizar las distintas actividades que combinan el trabajo rural con el mantenimiento de alojamientos turísticos, además de la atención a los huéspedes.

El lugar está rodeado de montañas, bosques nativos y naturaleza. En total, hay tres cabañas turísticas, una huerta, árboles frutales, un pequeño viñedo, una laguna artificial, una pileta y un gallinero. También hay caballos, cabras, vacas, gallinas y perros.

¿Qué trabajos se deben realizar en la granja de Chubut?

Las tareas que deberán realizar los voluntarios son:

Mantenimiento de las cabañas: los voluntarios tendrán que limpiar, preparar los alojamientos entre huéspedes y mantenerlos en buenas condiciones.

los voluntarios tendrán que limpiar, preparar los alojamientos entre huéspedes y mantenerlos en buenas condiciones. Cuidado de animales: ayudar con la alimentación y el mantenimiento de los espacios donde viven.

ayudar con la alimentación y el mantenimiento de los espacios donde viven. Trabajo en la huerta: colaborar con las cosechas de estación, la jardinería, la poda y el riego.

colaborar con las cosechas de estación, la jardinería, la poda y el riego. Mantenimiento general: realizar trabajos de pintura, cortar leña, limpiar sectores del bosque y cuidar los espacios exteriores

realizar trabajos de pintura, cortar leña, limpiar sectores del bosque y cuidar los espacios exteriores Tareas vinculadas al turismo: asistir a los huéspedes y colaborar con distintas actividades relacionadas con las cabañas

asistir a los huéspedes y colaborar con distintas actividades relacionadas con las cabañas Otras actividades: ayudar con la cocina, las redes sociales y el mantenimiento de la pileta

Cuántas horas se trabajan y dónde queda la chacra

La jornada de trabajo es de cinco horas diarias por persona, cinco días a la semana, lo que equivale a 25 horas semanales para cada voluntario. Los días de trabajo suelen organizarse según las necesidades de la casa y la temporada turística. Por otro lado, la estadía mínima solicitada es de tres meses, con la posibilidad de extenderla.

Los voluntarios también deben saber manejar, ya que la chacra se encuentra a unos cinco kilómetros de la ruta en El Hoyo y en una zona de montaña. En los alrededores se observan senderos, lagos y cascadas para explotar. La localidad también permite conocer otros atractivos como la Comarca Andina.

Cómo es el alojamiento

Por otro lado, la familia ofrece una cabaña independiente dentro de la propiedad, para que los voluntarios puedan vivir con privacidad durante su estadía. El alojamiento cuenta con:

Baño privado

Cocina propio

Calefacción a leña

Espacio independiente para organizar la vida cotidiana

Sin embargo, la comida no está incluida como un servicio completo. Los voluntarios deben comprar y preparar sus propios alimentos, aunque la familia ofrece verduras de la huerta según la temporada.