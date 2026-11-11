Oficial: estas son las líneas de colectivos que sumarán nuevas unidades antes de fin de año

La Asociación de Empresarios del Transporte Automotor de Tucumán (AETAT) confirmó la incorporación de alrededor de 60 colectivos para renovar parte de la flota del transporte público provincial y municipal.

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El plan contempla la llegada de nuevas unidades para los servicios urbanos de San Miguel de Tucumán y los recorridos metropolitanos, con el objetivo de mejorar las frecuencias y las condiciones de viaje de los pasajeros.

Los vehículos se incorporarán progresivamente hasta fines de diciembre. Aunque no serán cero kilómetro, contarán con equipamiento más moderno que el de buena parte de los coches que circulan actualmente.

¿Qué líneas de colectivos recibirán nuevas unidades?

De acuerdo con la distribución prevista por el sector empresario, unos 40 colectivos se destinarán a las líneas municipales de San Miguel de Tucumán, mientras que otras 20 unidades reforzarán los servicios metropolitanos.

Los nuevos coches tendrán piso bajo, caja automática y aire acondicionado. Estas características permitirán mejorar las condiciones de accesibilidad y comodidad durante los viajes, aunque se trata de modelos usados y no de unidades nuevas de fábrica.

Este anuncio se suma a la incorporación reciente de otros 20 colectivos a los servicios provinciales, entre ellos los de las líneas 118, 122 y 123.

El secretario de Movilidad Urbana de la Municipalidad de San Miguel de Tucumán, Carlos Arnedo, se refirió a los reclamos por las deficiencias del transporte y a las medidas de control aplicadas a las empresas.

"A la intendenta y al municipio nos preocupa que se mejore el servicio. Fuimos de menor a mayor, con sanciones económicas de por medio, y logramos mejorar la frecuencia en varias líneas", subrayó.

El funcionario también señaló que la llegada de los vehículos forma parte del compromiso asumido por los empresarios para mejorar la prestación.

En paralelo, el Gobierno de Tucumán dispuso una prórroga financiera para las compañías del sector. La medida posterga hasta febrero de 2027 el pago del capital correspondiente a los contratos de leasing de los 100 colectivos que la Provincia adquirió en 2024 y entregó a las empresas.

Durante ese período, las compañías deberán continuar abonando los intereses de la financiación, mientras que la devolución del capital quedará postergada.