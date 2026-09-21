Oficial | Estas son las 41 estaciones de subte que renovarán sus escaleras mecánicas

La compañía Subterráneos de Buenos Aires (SBA) preadjudicó las obras de renovación de 41 escaleras mecánicas de las líneas A, B, C, D y E, distribuidas en 20 estaciones de la red porteña.

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Con su ejecución pautada en dos tramos, el grupo I, integrado por 20 equipos destinados a la línea B, será llevado a cabo por Ascensores Servas, mientras que el grupo II, con otras 21 unidades para las líneas A, C, D y E, quedó en manos de Femyp.

La decisión todavía debe ser formalizada por el Directorio de SBA. Una vez completada esa instancia, podrán comenzar las tareas previstas en los pliegos de la contratación.

¿Cuáles son las estaciones de Subte que recibirán las 41 nuevas escaleras mecánicas?

En la línea A, los tareas se realizarán en Plaza Miserere. La línea B concentrará la mayor cantidad de intervenciones, con equipos que serán renovados en Florida, Uruguay, Callao, Pasteur, Pueyrredón, Carlos Gardel, Medrano, Malabia, Ángel Gallardo y Federico Lacroze.

En la línea C, las tareas alcanzarán a General San Martín, mientras que en la línea D se trabajará en Callao, Facultad de Medicina, Pueyrredón, Plaza Italia, Olleros, José Hernández y Congreso de Tucumán. En la línea E, en tanto, los trabajos se realizarán en Bolívar e Independencia.

El proyecto contempla más que el reemplazo de los equipos actuales: incluyen también el retiro de las escaleras existentes, las obras civiles necesarias en los recintos y la provisión e instalación de las nuevas unidades, bajo una modalidad integral.

El plazo previsto es de 30 meses corridos a partir de la firma de las actas de inicio correspondientes. La obra se enmarca en el programa de inversiones sobre la infraestructura de la red contemplado en el Presupuesto 2026, que incluyó el reemplazo de 70 escaleras mecánicas con más de 25 años de antigüedad.

Esta licitación se suma a otra que ya fue adjudicada para renovar 36 escaleras mecánicas distribuidas entre las líneas B, C, D y E.

En paralelo, SBA trabaja en otros proyectos vinculados con los accesos, entre ellos la incorporación o renovación de ascensores en Federico Lacroze, Plaza de los Virreyes, Agüero, Scalabrini Ortiz, Olleros y José Hernández.