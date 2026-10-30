Es oficial: Cambia una de las líneas porteñas que une Chacarita con Liniers, ¿qué va a pasar con su recorrido?

La empresa Juan B. Justo S.A.T.C.I., operadora de la línea 34 de colectivos, adquirió la línea 47 y asumirá su administración a partir del próximo 1° de noviembre.

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La operación fue confirmada por Ciudad de Bondis. Por el momento, las unidades continuarán funcionando bajo su actual razón social, pese a la modificación.

"Desde el 1° de Noviembre, la línea 47 pasa a ser administrada por la línea 34. Por el momento sigue la misma razón social de la 47", informó el usuario @CiudadDeBondis en redes sociales.

¿Qué va a pasar con las líneas de colectivos 34 y 47 de la Ciudad de Buenos Aires?

La incorporación de la línea 47 representa una nueva etapa para la empresa, que en los últimos dos años pasó de controlar únicamente la línea 34 a sumar otro servicio dentro de la Ciudad.

Según la información confirmada por Ciudad de Bondis, el traspaso no implicará inicialmente una modificación de la razón social de la línea 47. La administración quedará en manos de Juan B. Justo S.A.T.C.I. desde noviembre, mientras que la estructura societaria se mantendrá sin cambios por el momento.

La operación también amplía las responsabilidades de la firma frente a las exigencias que rigen para las empresas de transporte automotor. Entre ellas se encuentra el límite de antigüedad de las unidades y la incorporación de colectivos cero kilómetro propulsados a GNC o electricidad a partir de 2027.

¿Cuáles son los recorrido de las línea 34 y 47?

Recorrido de la línea 34

Recorrido A: Palermo (Ciudad Autónoma De Buenos Aires) – Estación Liniers (Línea Sarmiento - Ciudad Autónoma De Buenos Aires)

Recorrido B: Ciudad Universitaria (Ciudad Autónoma De Buenos Aires) - Estación Liniers (Línea Sarmiento - Ciudad Autónoma De Buenos Aires)

Recorrido C: Aeroparque Jorge Newbery (Ciudad Autónoma de Buenos Aires) - Estación Liniers (línea Sarmiento - Ciudad Autónoma de Buenos Aires)

Recorrido de la línea 47