La Municipalidad de Rosario puso en marcha este lunes una nueva flota de colectivos impulsados a gas natural comprimido (GNC) para renovar el transporte urbano y reducir las emisiones contaminantes.

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Las unidades se incorporarán progresivamente a distintas líneas del sistema y utilizarán un combustible alternativo al diésel, con menores emisiones y costos operativos.

"Comenzaron a llegar las 93 unidades a GNC que vamos a incorporar en nuestro sistema de transporte", anunció el intendente Pablo Javkin a través de sus redes sociales.

La nueva flota representa más del 15% de los vehículos del servicio y permitirá renovar por completo las unidades de determinados recorridos, además de disminuir la contaminación sonora.

¿Cómo son los nuevos colectivos a GNC de Rosario?

Los vehículos funcionan con GNC y se distinguen por su carrocería blanca con detalles en verde y celeste, una imagen diferente de la que caracteriza a buena parte de la flota actual. Entre sus principales ventajas, generan un 50% menos de contaminación sonora y reducen las emisiones de monóxido de carbono (CO), óxidos de nitrógeno (NOX) y dióxido de carbono (CO2).

También incorporan mejoras tecnológicas en el sistema de dirección de las ruedas, la capacidad de frenado, la transmisión y la climatización. Para su puesta en funcionamiento, las empresas prestatarias debieron realizar adaptaciones en sus bases operativas, instalar las máquinas validadoras y capacitar al personal encargado del mantenimiento.

La primera línea en completar el recambio será la 103, cuyo recorrido conecta el extremo norte con el sur de Rosario y llega a las localidades de Granadero Baigorria y Villa Gobernador Gálvez. Posteriormente, las unidades reemplazarán todos los coches de las líneas 115, 120 y 129.

Los colectivos fueron trasladados desde la Terminal Portuaria de Zárate hasta las bases de operaciones de las empresas Rosario Bus y Movi, responsables de prestar el servicio. Allí se realizan los últimos ajustes antes de incorporarlos a las calles.

Con esta renovación, la antigüedad promedio de la flota rosarina pasará de ocho a cinco años hacia fines de 2026. Además, más del 43% de los vehículos tendrá menos de tres años, de acuerdo con las proyecciones de la Secretaría de Movilidad.

"Aún en un contexto muy difícil de quita de subsidios, de discriminación permanente del AMBA en relación a los subsidios al transporte, esta ciudad siempre va para adelante y siempre hace cosas para mejorar el servicio", remarcó el jefe comunal.

La incorporación se suma a las compras realizadas durante los últimos años: 56 unidades entre 2023 y 2024, otras 130 durante 2025 y 40 adicionales en 2026 para reforzar distintas líneas.