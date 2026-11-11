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Es oficial: cambian el recorrido de otras cinco líneas de colectivos

Las modificaciones tendrán como objetivo mejorar la conexión del transporte público con escuelas, centros de salud y zonas comerciales.

11 de noviembre, 2026 | 09.10
Es oficial: cambian el recorrido de otras cinco líneas de colectivos

El Ministerio de Gobierno de San Juan anunció nuevas modificaciones en los recorridos de cinco líneas de colectivos de la Red Tulum, que comenzarán a regir este sábado 7 de noviembre.

Los cambios alcanzarán a los servicios 3, 321, 363, 345 y 340 y tendrán como objetivo mejorar la conexión del transporte público con escuelas, centros de salud y zonas comerciales.

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"Los cambios se implementarán durante un período de prueba de 60 días para evaluar su efectividad y mejorar la conectividad del servicio", explicó Red Tulum en redes sociales. 

¿Cómo quedan los recorridos de las cinco líneas de colectivos de la Red Tulum?

Los cambios serán parciales y cada servicio retomará su itinerario habitual una vez que complete el tramo modificado. La línea 321, que conecta Capital con 9 de Julio, circulará por Gilberto Sánchez, Diagonal San Martín y Bilbao antes de reincorporarse a su recorrido original.

En tanto, la línea 363 tendrá un desvío por La Plata, calle 12, Santa Fe y Malvinas Argentinas, para luego volver a La Plata y continuar por su trayecto habitual. La línea 345, por su parte, modificará su paso por las calles Independencia y Rawson.

La línea 340 dejará momentáneamente Juan José Bustos para ingresar por Fray Mamerto Esquiú, retomar Juan José Bustos y continuar por Paula Albarracín de Sarmiento, Padre Mario Ianelli y Cabot, hasta regresar a su recorrido habitual.

Por último, la línea 3, que une Capital con Caucete, circulará por Galvarini, Juan José Bustos, San Luis, Avellaneda, Rioja y Catamarca antes de empalmar con su trazado original.

Los usuarios podrán consultar los recorridos actualizados y las ubicaciones de las paradas en la aplicación oficial de Red Tulum.

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