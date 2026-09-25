Oficial: así son los nuevos carteles que identifica las paradas del TramBus

La Ciudad de Buenos Aires comenzó a instalar los nuevos carteles que identificarán las paradas del TramBus, el sistema de transporte eléctrico que conectará distintos puntos del sur y el norte porteño. La señalética ya puede verse en algunos sectores donde avanza la infraestructura de la futura red.

{{{htmlAmp}}}

Los tótems tienen una señal circular amarilla, ubicada en la parte superior de un poste oscuro, con la identificación de "TramBus - Buenos Aires Ciudad". El diseño permite distinguir los puntos de detención a distancia y busca darle una identidad visual propia al nuevo servicio.

La instalación de estos elementos se suma a las obras de los paradores y carriles por los que circularán las unidades eléctricas. La primera traza conectará Nueva Pompeya con Aeroparque a través de unos 20 kilómetros y contará con 71 paradores.

¿Cómo son los nuevos carteles de las paradas del TramBus?

La nueva señalética presenta un círculo amarillo colocado sobre un poste de color oscuro. En el centro aparece el nombre del sistema junto con la identificación de Buenos Aires Ciudad, un diseño pensado para distinguir los puntos de detención desde la calle.

El formato integra la identidad que la Ciudad prepara para el TramBus y se diferencia de las tradicionales paradas de colectivos, que están asociadas principalmente al número de cada línea.

La estética tiene similitudes con la utilizada en el Subte porteño, aunque el nuevo servicio contará con elementos propios. Entre ellos se encuentran las líneas rojas pintadas sobre la calzada, que marcan los sectores destinados a la circulación exclusiva del transporte público.

Esta demarcación acompañará el trazado de la T1 y permitirá distinguir sobre el pavimento los sectores correspondientes al nuevo servicio. Su disposición variará de acuerdo con las características de las calles y avenidas por las que avance la traza.

¿Cómo será el recorrido del TramBus porteño?

El proyecto contempla 71 paradores, con una distancia aproximada de 500 metros entre ellos. La traza completa tendrá unos 20 kilómetros y unirá Nueva Pompeya con el Aeroparque Jorge Newbery, con conexiones con otros medios de transporte en diferentes puntos del recorrido.

El TramBus será operado con vehículos 100% eléctricos, fabricados en Argentina, y cada unidad tendrá una autonomía mínima de 270 kilómetros. Los coches incorporarán sistemas de asistencia a la conducción, GPS, cámaras y otras herramientas tecnológicas.

La primera etapa del sistema ya comenzó a probarse con una unidad en la traza del ramal C de la línea 34, entre Liniers y Aeroparque. La Ciudad también prevé incorporar la futura T1, que conectará el sur y el norte porteño.

La infraestructura de la primera traza avanza con la construcción de los paradores, carriles exclusivos y otros elementos necesarios para la puesta en funcionamiento del servicio. De los 71 paradores previstos, 52 se encontraban en ejecución a fines de julio.