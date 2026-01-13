La nueva obra de circunvalación que unirá dos barrios claves de Córdoba.

El gobierno de Córdoba avanza en los trabajos del altonivel Avenida Vélez Sarsfield, una obra que permitirá separar el tránsito de la Autovía Córdoba–Río Cuarto de la circulación urbana que utilizan diariamente los vecinos de barrios de la zona.

¿Cómo será el nuevo altonivel Av. Vélez Sarsfield?

El nuevo altonivel se encuentra en la zona urbana de la Ruta 36, entre Circunvalación y calle Posadas de la ciudad de Córdoba y cuenta con 607 metros de largo.

Por ahora, se colocaron 105 de los 127 pilotes previstos como base estructural y, además, se avanzó en la colocación de alcantarillas, canales hidráulicos, rotondas y ramas de enlace para readecuar el distribuidor vehicular en su conexión con la Circunvalación.

Además, el viaducto tendrá dos carriles por sentido, un separador central y banquinas en ambos lados. En la parte de abajo se realizará la nueva avenida urbana, con dos carriles por sentido, un cantero central de tres metros que conectará con la colectora de Circunvalación. El objetivo es facilitar la conexión con los barios de Villa El Libertador, Coronel Olmedo, Inaudi, Las Huertitas y Comercial, entre otros.

Además, para organizar los cruces y giros se construirán tres rotondas:

En el cruce con calle Defensa. En la intersección con la colectora sur de Circunvalación. En calle Minuzzi.

El proyecto también contempla la relocalización de servicios y la construcción de obras de drenaje -como cordones cuneta, conductos, cámaras y sumideros-, además de la instalación de señalización vertical, demarcación horizontal y defensas viales para garantizar la seguridad.

¿Cuándo finalizará la obra de la Avenida Vélez Sarsfield?

La ejecución de la obra se realiza en etapas. Sin embargo, la obra tiene un plazo de ejecución de 18 meses y se espera que finalice a fines de este 2026.