Las obras fueron pensadas para potenciar el turismo, con un nuevo mirador u una rotonda que propone “una nueva experiencia”.

El gobernador Martín Llaryora encabezó la habilitación parcial del tránsito vehicular del Camino de los Túneles de Taninga, en la Ruta Provincial 28, departamento Pocho.

En esta primera etapa, ya se puede hacer el recorrido entre los túneles 1 y 3, luego de ejecutarse las obras de emergencia que permitieron reforzar la seguridad en esta vía recientemente pavimentada. Dicho camino, debido a las condiciones climáticas y del terreno, presenta zonas de riesgo por posibles desmoronamientos.

“Es una obra de las más importantes en su tipo en la Argentina. No solo la reparamos y la pusimos en condiciones, sino que en muchos tramos hicimos refuerzos totalmente nuevos”, explicó el mandatario provincial.

¿Cómo son las obras que se ejecutaron en el Camino de los Túneles de Taninga?

Las obras en el tránsito vehicular del Camino de los Túneles de Taninga no sólo buscaron mejorar la circulación, sino que también fueron pensadas para potenciar el turismo, con un nuevo mirador, una rotonda que propone “una nueva experiencia” y un puente que resuelve dificultades históricas para quienes transitan la zona.

“Esta es la posibilidad de que todo el noroeste, especialmente en este sector maravilloso, tenga la infraestructura necesaria para poder crecer, producir y generar más trabajo”, indicó el gobernador Llaryora.

Las acciones que se realizaron desde la Dirección de Vialidad dependiente del Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos, incluyen estabilización de laderas con enmallado reforzado con cables de acero y anclajes especiales, instalación de barreras dinámicas de protección y construcción de defensas metálicas y de hormigón.

Además de la colocación de geotextiles, drenes y mallas metálicas para la contención de derrumbes, se ejecutaron obras nuevas de protección complementarias a las existentes, como hidrosiembra y otras técnicas de protección de taludes.

"Quiero agradecer al gobernador por la conclusión de esta primera etapa. Esta obra no sólo implica mayor seguridad, sino que se convierte en un nuevo atractivo turístico para nuestra región", agregó el jefe comunal de Las Palmas, Diego Tejeda.

¿Qué son los Túneles de Taninga?

Los Túneles de Taninga son una obra de ingeniería vial ubicada en la Ruta Provincial 28, en el tramo que une Taninga con la rotonda de los Túneles, en el departamento Pocho.

Es una vía de comunicación para los habitantes de la región y un atractivo turístico por su paisaje con volcanes apagados, capillas del siglo XVIII, puentes y cinco túneles, desde los cuales se observan los llanos riojanos.

Con la ejecución de estos trabajos, el Estado provincial garantiza un