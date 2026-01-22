Se instalará nuevo mobiliario urbano que incluirá bicicleteros, bebederos y mesas y bancos, pensados para el uso cotidiano de vecinos y visitantes que transitan la zona.

El Municipio de Lomas de Zamora inició las obras de renovación integral de su clásica peatonal Laprida. El proyecto busca reemplazar la estética de los años 90 para dar paso a un concepto de "centro comercial a cielo abierto".

Ejecutado a través de micro-etapas de 50 o 100 metros, se evitará el cierre total, aunque demandará la activación de algunos desvíos puntuales para llegar a la Av. Hipólito Yrigoyen desde la estación del tren de la Línea Roca.

"La idea es que Laprida deje de ser una calle con veredas y pase a ser un espacio único, a nivel, donde el peatón sea el verdadero dueño" explicó uno de los arquitectos encargados de las tareas.

¿Cómo será la renovación de la peatonal Laprida de Lomas de Zamora?

El plan de obras sobre la peatonal Laprida de Lomas de Zamora contempla la incorporación de canteros con árboles y herbáceas nativas, con el fin de mejorar la absorción del agua de lluvia y reducir la temperatura ambiente. En total, se prevé la creación de más de 500 metros cuadrados de espacios verdes a lo largo de la traza.

Además, se incluye la colocación de nuevos contenedores y cestos para residuos, en línea con el esquema de recolección diferenciada, junto a la renovación de alrededor de 2000 metros cuadrados de veredas en el centro comercial, con la incorporación de baldosas podotáctiles para facilitar la circulación de personas ciegas.

Otro de los ejes de la intervención reviste en la accesibilidad para servicios de emergencia. “Diseñamos accesos específicos para que los vehículos de emergencia, como bomberos y ambulancias, puedan ingresar rápidamente a los comercios”, explicó la jefa de Gabinete municipal, Sol Tischik. En paralelo, se instalará nuevo mobiliario urbano que incluirá bicicleteros, bebederos y mesas y bancos, pensados para el uso cotidiano de vecinos y visitantes que transitan la zona.

