"Una obra crucial para la integración y el desarrollo de nuestra capital y la región", destacó Axel Kicillof.

La provincia de Buenos Aires avanza con las obras de la construcción del cuarto carril de la Autopista Buenos Aires - LaPlata.

La obra orientada a mejorar la conectividad y reducir los tiempos de viaje en uno de los corredores viales más transitados de la región, se encuentra hoy en proceso de ejecución en el tramo comprendido entre Avellaneda y Berazategui.

"Ya está en marcha la construcción del nuevo cuarto carril de la Autopista Buenos Aires- La Plata entre Avellaneda y Berazategui. Una obra crucial para la integración y el desarrollo de nuestra capital y la región", destacó el gobernador bonaerense Axel Kicillof en redes sociales.

¿Cómo será el cuarto carril de la Autopista Buenos Aires - La Plata?

El proyecto contempla la ampliación de la traza de la Autopista Buenos Aires - La Plata a lo largo de 20 kilómetros a fin de optimizar la circulación de miles de usuarios que utilizan a diario la autovía.

Además de la incorporación del cuarto carril, las tareas incluirán la repavimentación y la demarcación horizontal de los ya existentes, con el objetivo de mejorar la seguridad vial y la fluidez del tránsito. La obra demandará una inversión total de $25.941 millones y tendrá un plazo de ejecución de hasta 15 meses.

Según el cronograma oficial, el primer tramo se extenderá desde el kilómetro 11 al 20, con una duración estimada de 12 meses y una inversión superior a los $10.831 millones. El segundo tramo abarcará del kilómetro 20 al 30, con un plazo de 15 meses y un desembolso de más de $15.109 millones.

Desde Aubasa informaron que, mientras se desarrollen los trabajos, se implementarán desvíos y señalización especial, por lo que recomendaron a los conductores circular con precaución, reducir la velocidad en las zonas intervenidas y mantener la distancia entre vehículos.

La ampliación del cuarto carril había sido anunciada meses atrás y corresponde a un sector de la autopista que concentra un alto caudal de tránsito diario. Con el avance de esta obra, se espera una mejora significativa en los tiempos de viaje y en las condiciones de circulación hacia y desde la capital bonaerense.