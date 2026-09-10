El gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, inauguró la reconstrucción de los accesos al puente sobre el río Ctalamochita, en Los Potreros, una obra que recupera la conexión vial entre distintos puntos del interior provincial.

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Los trabajos se concentraron en los sectores de ingreso y egreso del trazado, que habían sido afectados y requerían una intervención para restablecer las condiciones de circulación.

"Estamos reconstruyendo caminos, puentes y accesos porque son fundamentales para la producción y para la vida cotidiana de los cordobeses", señaló Llaryora durante la inauguración.

¿Qué obras se realizaron sobre puente del río Ctalamochita de Córdoba?

La intervención permitió reconstruir los accesos al puente ubicado en Los Potreros, sobre el río Ctalamochita. El proyecto estuvo orientado a recuperar la transitabilidad del corredor y mejorar las condiciones de vinculación para quienes utilizan este recorrido.

La obra se suma a las intervenciones que la Provincia de Córdoba lleva adelante sobre rutas y caminos del interior, con trabajos destinados a sostener la conexión entre las distintas localidades y zonas productivas.

El gobernador remarcó durante el acto que la infraestructura vial tiene un impacto directo sobre la actividad económica y el desplazamiento de los habitantes. “Cuando una obra vial se deteriora, no solamente se afecta el tránsito: también se perjudica la producción, el comercio y el acceso a servicios”, remarcó Llaryora.

El puente sobre el río Ctalamochita constituye un punto de conexión para la circulación regional. Con la finalización de las tareas, el sector volvió a contar con sus accesos reconstruidos y habilitados para el tránsito.

Durante la actividad, el mandatario entregó también $47.016.750 en el marco del Programa de Buenas Prácticas Agropecuarias, destinados a 100 productores del departamento Tercero Arriba, pertenecientes a Río Tercero, Tancacha, Almafuerte, Las Perdices y Colonia Almada.

“Las buenas prácticas productivas fueron una de las primeras leyes que empezó a premiar a los productores que trabajan con sustentabilidad”, señaló Llaryora.