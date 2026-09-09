“Unidad y competencia”: el mensaje de Massa a intendentes de cara a 2027

Con el escenario electoral de 2027 como horizonte, Sergio Massa retomó el diálogo con intendentes bonaerenses y avanzó en su estrategia de posicionarse como articulador de la unidad del peronismo. Durante una cena en San Fernando, el tigrense llamó a ordenar las distintas vertientes del espacio y a construir una alternativa opositora más amplia, en medio de las tensiones que atraviesan al PJ provincial.

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En la reunión del autodenominado "Grupo AFA" estuvieron sentados en la misma mesa el intendente de San Fernando, Juan Andreotti, el de Lomas de Zamora, Federico Otermín; el de Pilar, Federico Achával; el de Ezeiza, Gastón “Gato” Granados; la de Moreno, Mariel Fernández; y el de Bahía Blanca, Federico Susbielles.

También compartieron la cena en el club del norte del conurbano el intendente de Merlo, Gustavo “Tano” Menéndez; el del Partido de la Costa, Juan de Jesús; el de Monte Hermoso, Hernán Arranz; el de Baradero, Esteban Sanzio; la de Cañuelas, Marisa Fassi; y el de San Vicente, Nicolás Mantegazza.

Durante el intercambio, Massa planteó una definición estratégica al señalar que, más allá de cuáles sean las candidaturas finales, en el espacio debe prevalecer la "unidad y competencia", tanto para la categoría de gobernador como para la presidencia de la Nación.

En ese ámbito, el exministro trazó también un análisis sobre el endeudamiento de las familias, la situación fiscal, microeconómica y macroeconómica nacional, al tiempo que advirtió a los jefes comunales sobre el riesgo del corte de boleta en los próximos procesos electorales.

En relación con su posición dentro del armado, el ex intendente de tigre reiteró su voluntad de convertirse en el "arquitecto de la unidad del peronismo", como ya lo había hecho durante las legislativas del 2025. Mientras que el otro eje de su posicionamiento fue promover la ampliación hacia otros sectores políticos para derrotar a Milei.

También hubo tiempo para dialogar sobre las reelecciones indefinidas, un tema caliente para varios jefes comunales que ven cercenadas sus posibilidades de volver presentarse. Sobre esta cuestión, el espacio que lidera el extitular de Hacienda siempre tuvo una posición clara en contra y no la cambiaria, aunque aclarán que no serán un obstáculo para que los proyectos avancen.

Este grupo de intendentes ya había tenido reuniones con el gobernador Axel Kicillof y el referente de La Cámpora Máximo Kirchner con la esperanza de atemperar la interna del peronismo bonaerense. Por lo que la jornada de ayer fue el cierre del raid de esta facción de los jefes comunales que intentan ordenar la estrategia de cara a la disputa electoral.

Homenaje a De la Sota y la búsqueda de consensos

Como antesala a la reunión con intendentes, la jornada política del referente del Frente Renovador había comenzado en el Hotel Savoy de la Ciudad de Buenos Aires con un acto en homenaje al exgobernador de Córdoba, José Manuel de la Sota.

El encuentro, organizado por su hija, la periodista Candelaria de la Sota, al cumplirse ocho años de su fallecimiento, reunió a más de 300 personas entre dirigentes del peronismo nacional, gobernadores, legisladores, empresarios y representantes sindicales.

La conmemoración sirvió además como espacio de coincidencia para referentes de diversos sectores del espacio político, entre ellos el gobernador cordobés Martín Llaryora, el ex mandatario Juan Schiaretti, el presidente del bloque de diputados de Unión por la Patria, Germán Martínez, el jefe de Gabinete bonaerense, Carlos Bianco, la diputada Cecilia Moreau y el senador Gerardo Zamora.

Al arribar al Savoy, Massa insistió con la prioridad del reordenamiento interno. “Yo creo que lo primero que tenemos que hacer es trabajar en unidad con los gobernadores y con los diputados, y después el resto se verá”, planteó el líder del Frente Renovador.

En ese sentido, remarcó la importancia de debatir en el Congreso el endeudamiento familiar por encima de las discusiones sobre las PASO, y ponderó el resultado electoral del peronismo en la ciudad de Marcos Juárez como un ejemplo del impacto de la convergencia partidaria, al calificarlo como “un gran triunfo” producto de “un gran trabajo de unificación”.