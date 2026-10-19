Cómo son los nuevos trenes que compró el Gobierno nacional para el AMBA

El Gobierno nacional avanzó con la compra de nuevas formaciones ferroviarias para renovar parte de la flota de pasajeros del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), en el marco del plan de inversiones previsto para la Emergencia Ferroviaria.

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La adquisición comprende 43 trenes diésel, técnicamente denominados Unidades Múltiples Diésel (DMU), que serán destinados a cinco líneas metropolitanas. El objetivo es mejorar las condiciones de circulación, reducir los tiempos de viaje y optimizar el funcionamiento de los servicios.

¿Qué características tendrán los nuevos trenes para el AMBA?

El acuerdo contempla 150 coches de pasajeros distribuidos en 43 formaciones diésel, que contarán con tracción propia y no necesitarán una locomotora convencional para desplazarse.

Una de las principales ventajas previstas es la reducción de casi el 50% en el consumo de combustible respecto de las locomotoras utilizadas actualmente. También se espera mejorar las frecuencias y disminuir los tiempos de viaje.

El contrato incluye repuestos, insumos y componentes para los primeros tres años de mantenimiento, además de la documentación técnica y los trabajos necesarios para poner las unidades en servicio.

Los trenes se destinarán a las líneas Roca, Mitre, Sarmiento, San Martín y Belgrano Sur, que forman parte de una red utilizada por alrededor de 1,3 millones de pasajeros diarios.

La compra se enmarca en la Emergencia Ferroviaria, establecida mediante el Decreto 525/2024, que contempla inversiones para mejorar la seguridad operacional y el funcionamiento del sistema.

¿Qué obras se hicieron en el marco del Plan de Emergencia Ferroviaria?

Desde la puesta en marcha del Plan de Acción en agosto de 2024, el Gobierno nacional impulsó trabajos para mejorar la seguridad y recuperar la infraestructura ferroviaria. De acuerdo con los datos oficiales, hasta 2026 se llevaron adelante 309 acciones en la red de pasajeros y de cargas.

Las intervenciones incluyeron la reparación de puentes, la adecuación de andenes y la modernización de los sistemas de comunicaciones, además de trabajos en cruces ferroviarios. Las tareas abarcaron las siete líneas metropolitanas: Roca, Mitre, Sarmiento, San Martín, Belgrano Norte, Belgrano Sur y Urquiza.

Una de las principales medidas fue la puesta en funcionamiento del sistema de Frenado Automático de Trenes (ATS) en esos servicios durante 2025. Esta tecnología permite supervisar la marcha de las formaciones y actuar automáticamente ante determinadas situaciones de riesgo.

En la línea Roca, los trabajos comprendieron sectores de los ramales La Plata y Bosques, mientras que en el Mitre se realizaron intervenciones en el ingreso a Retiro. Por su parte, en el Belgrano Sur se habilitó el viaducto de Aldo Bonzi tras las tareas vinculadas con la duplicación de vías.

En 2026, el plan sumó nuevas acciones, tales como la habilitación de un puente modular en el ramal Once-Moreno del Sarmiento y la llegada de repuestos destinados a las líneas Sarmiento y Mitre.