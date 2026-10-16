El motivo por el cual el ramal Temperley-Haedo del Tren Roca seguirá funcionando a vía única hasta noviembre

Trenes Argentinos Operaciones (SOFSA) volvió a extender el plazo de las obras de reparación del puente ferroviario sobre el río Matanza, por lo que el ramal Temperley-Haedo de la línea Roca continuará funcionando con una sola vía durante varias semanas más. La finalización de los trabajos estaba prevista inicialmente para marzo, pero el cronograma se modificó en distintas oportunidades debido a las demoras en la ejecución. La última reprogramación trasladó la fecha prevista al 19 de noviembre.

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La restricción afecta un tramo importante del recorrido y reduce la capacidad de circulación de las formaciones, lo que se suma a las demoras y cancelaciones que registra el servicio de pasajeros del sur y el oeste del conurbano bonaerense.

¿Qué pasó con las obras en el ramal Temperley-Haedo?

La reparación del ramal puente ferroviario Temperley-Haedo comenzó el 26 de enero y comprende la estructura metálica, sus apoyos y distintos componentes de la infraestructura. También está prevista la reconstrucción del paso a nivel del Camino de la Ribera Sur, ubicado junto al viaducto, en el partido de Lomas de Zamora.

El principal problema operativo es que los trenes deben compartir una sola vía entre Hospital Español y Tablada, un tramo de aproximadamente 16 kilómetros. Como los cruces entre ambas direcciones dependen de los enlaces ferroviarios disponibles, una formación puede tener que esperar a que pase otra antes de continuar el recorrido.

La obra está a cargo de la empresa Copimex, a la que se adjudicó el contrato en mayo de 2025 por un monto de $2424 millones. Los trabajos incluyen la reparación de las partes metálicas, el tratamiento de fisuras y la protección contra la corrosión, además de intervenciones sobre las vías y los elementos de seguridad del puente.

A las limitaciones derivadas de la obra se suman las cancelaciones vinculadas con la circulación de trenes de carga y los traslados de material ferroviario. El ramal cuenta con una oferta reducida de pasajeros: de lunes a viernes tiene cinco servicios por sentido, mientras que los sábados, domingos y feriados dispone de cuatro.

El corredor conecta Temperley con Haedo y permite combinar con las líneas Roca, Sarmiento y Belgrano Sur. Sin embargo, las demoras y la falta de regularidad dificultan su uso cotidiano, especialmente para quienes dependen de los trenes para trasladarse entre distintos puntos del conurbano.