Los nuevos precios de los trenes de larga distancia, el servicio estrella que sumó paradas y cómo comprar pasajes con descuento

Trenes Argentinos habilitó la venta de pasajes para viajar en los servicios ferroviarios de larga distancia durante septiembre de 2026.

Las alternativas que actualmente conectan la Ciudad de Buenos Aires con distintos puntos de la provincia de Buenos Aires y Santa Fe incluyen destinos de cabecera claves como Mar del Plata, Rosario, Junín y Bragado.

Trenes de larga distancia: ¿cuáles son los destinos disponibles para viajar en septiembre 2026?

Buenos Aires - Mar del Plata: el servicio parte de Plaza Constitución y funciona todos los días. El viaje tiene una duración estimada de 6 horas en la opción semidirecta y de 6 horas y 29 minutos en el común.

Novedad en frecuencias: Debido a obras de infraestructura, el tren 303 (sale de Constitución a las 17:08 y llega a las 22:58) dejó de circular los martes, miércoles y jueves . Lo mismo aplica al regreso desde Mar del Plata (sale a la 01:11 y arriba a Buenos Aires a las 07:24).

$32.000 Primera y $38.400 Pullman en tarifa T1,

$25.000 Primera y $30.000 Pullman en T2.

Buenos Aires - Rosario: sale desde Retiro y llega a Rosario Norte, con una duración estimada de 7 horas y 34 minutos. El servicio circula todos los días.

$13.000 Primera,

$16.800 Pullman.

Buenos Aires - Junín: el tren parte de Retiro y tiene una duración estimada de 6 horas y 5 minutos. La tarifa también varía de acuerdo con el día.

Nuevas paradas: Desde el 22 de junio se incorporaron tres paradas intermedias: Manzanares, Dr. Domingo Cabred y Cortínez .

Desde el 22 de junio se incorporaron tres paradas intermedias: . $13.200 Primera y $15.900 Pullman en T1,

$11.000 Primera y $13.200 Pullman en T2.

Buenos Aires - Bragado: el servicio parte de Once y funciona tres veces por semana. El recorrido demora aproximadamente 6 horas y 14 minutos.

Desde $8.400 en Primera y $10.000 en Pullman.

Trenes de larga distancia: ¿cómo comprar pasajes con descuento?

Los pasajes pueden comprarse a través del sistema de venta online de Trenes Argentinos o en las boleterías habilitadas de las estaciones cabecera.

Además del precio general, existen beneficios para determinados pasajeros: jubilados y pensionados tienen un descuento del 40%, mientras que los niños de entre 3 y 12 años abonan la mitad del valor del boleto. Los menores de 3 años que no ocupen asiento viajan sin cargo.