La Ciudad de Buenos Aires avanza con un proyecto para recuperar terrenos en desuso y convertirlos en parques y plazas de acceso público en los barrios de Villa Urquiza, Colegiales y San Cristóbal. Se proyectan en una superficie de alrededor de 20.000 metros cuadrados.

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Los trabajos también incluyen la recuperación de un predio ferroviario, la transformación de un antiguo estacionamiento y la puesta en valor de una histórica estación de tranvías y trolebuses. A su vez, las obras apuntan a ampliar la oferta de espacios recreativos y mejorar la conectividad peatonal en distintas zonas de la Ciudad.

La iniciativa ya sumó su primera apertura en 2025 con la inauguración de la primera plaza de Villa Santa Rita tras un reclamo vecinal de más de 40 años. Este espacio cuenta con 1725 metros cuadrados, sectores de césped, juegos infantiles, áreas de descanso, arbolado y mobiliario urbano.

El nuevo parque de Villa Urquiza

En este barrio porteño se construirá el Parque Ferroviario, que se ubicará entre las avenidas Triunvirato y Franklin D. Roosevelt, las vías del ferrocarril Mitre y la estación Juan Manuel de Rosas de la línea B de subte. El proyecto sumará 5920 metros cuadrados de superficie verde y beneficiará directamente a más de 50.000 vecinos.

También se contempla la ampliación de veredas, nuevas conexiones peatonales y mejoras en la iluminación y la accesibilidad. El parque tendrá nuevos árboles, espacios de encuentro para actividades culturales y recreativas, mobiliario urbano y un sistema de drenaje para favorecer la absorción del agua de lluvia.

El espacio también contará con 38 farolas peatonales y se conservará parte de la estructura ferroviaria para mantener la identidad histórica del predio. Se estima que el nuevo parque estaría listo para mediados del 2027.

Una nueva plaza para Colegiales

En el límite entre Colegiales y Palermo, la Ciudad está próxima a terminar una plaza en el terreno que anteriormente funcionaba como playón de estacionamiento, en la intersección de General Enrique Martínez y Concepción Arenal, junto al tradicional Mercado de Pulgas.

La nueva plaza tendrá 2101 metros cuadrados y beneficiará a más de 70.000 vecinos, además de trabajadores y visitantes de la zona. Está prevista que se inaugure en las próximas semanas. Se plantaron más de 50 árboles, entre los que destacan jacarandás, fresnos, pata de vaca y anacahuitas.

Los nuevos senderos accesibles permitieron conectar la plaza con el Mercado de Pulgas y con otros espacios verdes cercanos, como las plazas Mafalda y Clemente.

La nueva plaza de San Cristóbal

El último proyecto se realizará en San Cristóbal, en un predio delimitado por las calles Matheu, avenida Pavón, Alberti y Constitución. Allí funcionó desde 1904 una estación de tranvías conocida como Estación Constitución y, décadas después, una terminal de trolebuses.

La transformación del espacio permitirá recuperar 11.470 metros cuadrados de superficie verde y beneficiará a más de 20.000 vecinos. La intervención abarcará 13.550 metros cuadrados, incluyendo la renovación de las veredas y el entorno de toda la manzana.

Las obras contemplan: sectores de césped, patios de juegos con pisos de caucho, una cancha deportiva, un espacio de calistenia con postas aeróbicas y un sector cultural semicubierto para actividades artísticas.

También se prevé la plantación de 70 árboles y la reutilización de estructuras metálicas existentes. Está prevista la finalización para el segundo semestre de 2027.