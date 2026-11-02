Subte Línea F y Zivals: así se vería la disquería y la futura estación Callao

En medio de un fuerte rechazo social a la demolición de la histórica librería y disquería Zivals como parte del proyecto de construcción de la futura estación Callao de la línea F de subte, el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (GCBA) confirmó que busca conservarla aunque por el momento no hay información oficial sobre cómo será la propuesta definitiva. La ideaa, confirmó el ministro de Movilidad e Infraestructura de la Ciudad, Pablo Bereciartua, apunta a integrar el comercio al acceso de la traza mediante un amplio vestíbulo en planta baja, mientras que los pisos superiores tendrían un desarrollo comercial.

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"Se busca hacerlo adentro del edificio, hacer un gran lobby, que quede Zivals ahí, reconocerle el valor", señaló Bereciartua en diálogo con Infobae. El proyecto prevé aprovechar el terreno de la esquina de Callao y Corrientes para construir un edificio de varios niveles, con un amplio acceso subterráneo en la planta baja y espacios comerciales en los pisos superiores. La iniciativa busca mantener la actividad de Zivals e incorporarla al nuevo desarrollo.

¿Cómo será el plan de la Ciudad para conservar Zivals y construir la estación Callao?

Para llevar adelante la intervención, se contempla expropiar y demoler el inmueble existente. "Ahí se tira abajo, se hace un lobby de entrada, se le hace incluso a Zivals con el proyecto que acordemos con Zivals, más de lo que tiene", explicó Bereciartua. El funcionario también señaló que los propietarios del terreno recibirían una compensación económica calculada sobre el valor de mercado.

El nuevo Zivals y la estación de la línea F de subte, según la IA

El Destape tomó los datos confirmados por el ministro para avanzar en una imagen que exhiba el diseño en el que habría un vestíbulo por donde se ingresa tanto a la futura estación de la Línea F como a la actual parada Callao de la Línea B. En el primer y segundo piso se desarrollarían locales y otras actividades comerciales. Entendiendo la propuesta, el edificio tendría un estilo contemporáneo e integrado con rooftop para un desarrollo gastronómico sin perder la identidad cultural característica. La fachada mantendría la marca tipográfica de la disquería y un gran mural con palabras como "Libros", "Música" y "Cultura" como parte de la iniciativa arquitectónica junto a sus accesos tanto por Callao como por Corrientes.

IMAGEN GENERADA POR IA. NO ES LA PROPUESTA OFICIAL.

Uno de los motivos para concentrar los accesos dentro de una construcción es evitar que las instalaciones reduzcan el espacio disponible para los peatones. "Pensá que si ponemos cuatro escaleras mecánicas, todo eso lo ponés en la esquina de Callao y Corrientes más todo lo que ya está, básicamente no te queda vereda", advirtió el ministro. Bereciartua explicó que el diseño toma referencias de intervenciones realizadas en ciudades con una elevada circulación de personas, como Londres y París.

La Línea F tendrá estaciones de formato elipsoide y techos curvos. Además, todas las paradas serán 100% accesibles y contarán con ascensores y escaleras mecánicas. "F va a pasar por lugares donde hay mucha gente. Muy peatonal", remarcó el funcionario.

En cuanto al cronograma general, la Ciudad prevé adjudicar la licitación en diciembre de 2026 y comenzar los trabajos en enero de 2027. La nueva traza tendrá 12 estaciones, recorrerá 9,8 kilómetros entre Barracas y Palermo y contará con un plazo de ejecución estimado en seis años.