Nuevo recorrido del tren más esperado del AMBA: cuáles son las estaciones que sumará entre CABA y el Conurbano

Trenes Argentinos oficializó un nuevo recorrido que conectará Retiro con Junín. Durante este trayecto, los trenes atravesarán los barrios de José C. Paz, Pilar, Manzanares y Dr. Cabred. Según detallaron, los vagones estarán equipados con aire acondicionado, baños y coche comedor. La implementación de este servicio representa un avance significativo en la conectividad interurbana, facilitando el transporte de pasajeros en la región.

Se espera que esta iniciativa beneficie a numerosos viajeros que necesiten una opción cómoda y eficiente para sus traslados. Las entradas pueden comprarse de forma anticipada a través del sitio web o en las boleterías habilitadas.

Tendrán un valor que oscila entre $2.100 y $4.700, dependiendo del día de la semana y la clase seleccionada: primera clase o pullman, según el usuario determine.

Horarios y frecuencias del servicio diario

El servicio operará con frecuencia diaria, lo que garantiza una opción de transporte estable y confiable para los pasajeros que necesitan trasladarse entre la Ciudad de Buenos Aires y el noroeste del Conurbano bonaerense. Desde la Provincia, el tren parte de Dr. Cabred de lunes a sábados a las 5:52, realizando paradas intermedias en Manzanares a las 6:00, Pilar a las 6:10 y José C. Paz a las 6:28, con un paso por Sáenz Peña a las 7:06.

La llegada a la terminal porteña se efectúa a las 7:28. Por su parte, durante domingos y feriados, el horario se modifica: la salida desde Dr. Cabred es a las 6:14 y la llegada a Retiro a las 7:49.

Desde la Ciudad, las formaciones ferroviarias iniciarán su recorrido a las 18:15 hacia el noroeste del Conurbano, completando el trayecto en poco más de 90 minutos. El primer arribo será a José C. Paz a las 19:16, seguido de Pilar a las 19:36, Manzanares a las 19:46 y Dr. Cabred a las 19:53. Esta planificación horaria permite a los pasajeros que trabajan o estudian en la Ciudad regresar a sus hogares en el Conurbano en un tiempo razonable y con una comodidad que antes no tenían.

Una parada más en Cortines y el contexto de la obra

Asimismo, se ha añadido una parada en Cortines (partido de Luján). Procediendo de Buenos Aires, la detención en esta localidad se realizará a las 20:05; en el regreso hacia Retiro, el tren pasará a las 5:33 de lunes a sábados y a las 5:54 en domingos. Esta extensión del servicio responde a una demanda histórica de los vecinos de la zona, que durante años reclamaron una conexión ferroviaria más directa con la Ciudad. La incorporación de Cortines al recorrido no solo amplía la cobertura del servicio, sino que también integra a una localidad que hasta ahora no contaba con una conexión ferroviaria tan directa con la Capital.

La puesta en marcha de este recorrido se da en el marco de las obras de electrificación y renovación de vías que Trenes Argentinos viene llevando adelante en la región. La incorporación de formaciones con aire acondicionado, baños y coche comedor mejora sustancialmente la experiencia de viaje para los pasajeros que recorren largas distancias, ofreciendo un estándar de confort que hasta ahora no existía en este tipo de servicios. Los coches comedor permiten a los viajeros adquirir alimentos y bebidas durante el trayecto, mientras que los baños a bordo son una comodidad esencial para viajes de más de una hora.

Un servicio que fortalece la conectividad interurbana

Con este nuevo servicio, Trenes Argentinos busca fortalecer la conectividad entre la Ciudad de Buenos Aires y el interior de la provincia, ofreciendo una alternativa más cómoda y eficiente para miles de usuarios que a diario se trasladan por motivos laborales o de estudio. La conexión con Junín abre además una puerta al oeste de la provincia, facilitando el acceso a una región con importante desarrollo económico y turístico.

Los pasajeros que viajan desde José C. Paz, Pilar y Manzanares ahora cuentan con una opción directa para llegar al centro porteño sin necesidad de combinar múltiples medios de transporte, lo que reduce significativamente los tiempos de viaje y mejora la calidad de vida de los usuarios.