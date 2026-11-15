Nuevo hito para Elon Musk: SpaceX logró por primera vez atrapar una nave orbital

SpaceX está frente a un nuevo hito desde su creación. Por primera vez, la compañía de Elon Musk logró atrapar una nave que regresaba de una misión orbital con los brazos mecánicos de su torre de lanzamiento, una maniobra que hasta ahora había realizado únicamente con los propulsores inferiores de sus cohetes.

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La maniobra tuvo lugar el pasado sábado 14 en las instalaciones de Starbase, en Boca Chica, Texas, durante el vuelo de prueba número 15 de Starship. La nave superior, identificada como Ship 42, regresó a la Tierra después de permanecer aproximadamente 22 horas y media en el espacio y completar 14 vueltas alrededor del planeta.

Space X logró un nuevo hito en ciencia espacial

El lanzamiento se había realizado el viernes 13 de noviembre. Durante el ascenso, Starship se separó de su propulsor Super Heavy y alcanzó la órbita terrestre. En esa etapa de la misión también desplegó 26 satélites Starlink. El plan original contemplaba recuperar las dos partes del vehículo mediante los brazos mecánicos de la torre, conocidos popularmente como chopsticks y asociados al sistema Mechazilla. Sin embargo, el propulsor Super Heavy tuvo problemas durante su regreso, abortó la maniobra de captura y terminó explotando sobre el golfo de México.

La nave superior, en cambio, completó el recorrido previsto. Después de realizar el encendido necesario para iniciar el descenso y atravesar la atmósfera terrestre, volvió a la zona de lanzamiento. En los últimos momentos, utilizó sus motores para colocarse en posición vertical y permitir que los enormes brazos de la torre la sujetaran en el aire.

¿Por qué es importante este avance? ¿Qué tiene que ver con los viajes a la Luna?

Hasta ahora, SpaceX había conseguido recuperar en varias oportunidades los propulsores Super Heavy, pero nunca había logrado capturar la etapa superior de Starship después de un viaje orbital. La diferencia es importante porque se trata de la parte del vehículo diseñada para transportar carga y, en el futuro, tripulación.

El objetivo de la compañía es desarrollar un sistema completamente reutilizable, que permita recuperar ambas etapas y volver a utilizarlas en nuevos vuelos. La captura con los brazos mecánicos podría reducir la necesidad de trasladar las naves a plataformas de recuperación y facilitar las tareas de inspección y reacondicionamiento.

Pero lo más interesante de todo el desarrollo de Starship es que está vinculado con los planes de la NASA para futuras misiones tripuladas a la Luna, dentro del programa Artemis. A largo plazo, Elon Musk proyecta utilizar este sistema para transportar personas y carga hacia Marte.