Nordelta ya tiene su propio teatro: escenario giratorio, 536 butacas y estándar profesional

Nordelta ya tiene un nuevo teatro con 536 butacas y escenario giratorio. Se trata del Performing Arts Centre, el espacio inaugurado por el Colegio St. Luke's que busca sumar una nueva propuesta cultural a la zona, con obras, conciertos y espectáculos abiertos tanto a los estudiantes como a la comunidad.

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La sala está ubicada dentro del predio del colegio, pero fue construida para funcionar de manera independiente, con un acceso propio sobre la calle del Estudiante. También se puede llegar desde la Ruta 27 para quienes tienen Tag, mientras que el resto de los visitantes puede ingresar por el Centro Comercial Nordelta o por el Acceso Sur, desde Bancalari.

Nordelta cuenta ahora con un mega teatro. Foto: Revista Nordelta

El teatro cuenta con 536 butacas, ocho de ellas adaptadas para personas con discapacidad, y fue diseñado con características propias de una sala profesional. Tiene butacas termoformadas con respaldo de madera, ventanales con sistema blackout y un escenario de 12 metros de boca por 9 de profundidad, con espacio suficiente para recibir bandas y músicos en vivo. Pero el principal atractivo de la sala es su escenario giratorio, el cual permite modificar la disposición de las escenas durante las funciones y que solo teatros como el Cervantes tiene.

El proyecto comenzó a desarrollarse en 2021 y estuvo a cargo del estudio del arquitecto Jeffrey Berk, con asesoramiento escenográfico de Héctor Calmet y la participación de especialistas en carpintería, acústica, iluminación y telones. "Este teatro es de Nordelta, no es sólo del colegio", explicó Diego Carranza, responsable de la institución. La idea inicial fue contar con una sala para las producciones de los estudiantes, pero también crear un espacio cultural abierto a los vecinos de la zona.

Qué espectáculos ya presentó el teatro

El Performing Arts Centre comenzó su actividad en junio con una puesta de Hamilton protagonizada por alumnos y exalumnos del St. Luke's. Luego llegaron Hair y un concierto de la Orquesta Juvenil de Buenos Aires, que reunió a 46 músicos sobre el escenario. La programación continuará con Hadestown, una adaptación realizada por un grupo de exestudiantes del colegio.

La agenda también apunta a crecer durante los próximos meses. Desde marzo de 2027, el espacio prevé incorporar actividades culturales todos los fines de semana, con la intención de ampliar la oferta de espectáculos disponible para los vecinos de Nordelta y alrededores.