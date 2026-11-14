La Noche de los Museos: la Armada permitirá las visitas a su buque más antiguo a flote

La Armada Argentina abrirá las puertas de la corbeta ARA Uruguay para que el público pueda recorrer gratuitamente uno de los buques más emblemáticos de su historia durante una nueva edición de La Noche de los Museos 2026.

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La embarcación fue construida en 1874 y es considerada el buque más antiguo a flote. Declarada Monumento Histórico Nacional, tuvo participación en distintos acontecimientos históricos y protagonizó una de las misiones de rescate más recordadas de las expediciones antárticas.

La propuesta incluirá visitas guiadas y distintas actividades culturales y demostraciones vinculadas con la vida naval. La programación se desarrollará durante la noche del sábado 14 de noviembre, con acceso libre para los visitantes.

¿Cómo visitar la corbeta ARA Uruguay, el buque de la Armada más antiguo a flote?

La corbeta ARA Uruguay tiene un lugar destacado en la historia naval argentina por su participación en la expedición antártica de 1903, cuando rescató al explorador sueco Otto Nordenskjöld y a los integrantes de su equipo, que habían quedado aislados en el continente blanco.

La misión permitió salvar a los expedicionarios que permanecían en la Antártida luego de que su embarcación, el Antarctic, quedara atrapada y fuera destruida por los hielos. Desde entonces, el buque quedó asociado con una de las operaciones de rescate más importantes de la historia de las exploraciones polares argentinas.

Durante La Noche de los Museos, los visitantes podrán recorrer sus instalaciones mediante visitas guiadas que se realizarán de manera continuada entre las 19 y las 2 de la madrugada.

El cronograma también contempla una ceremonia de arriado del pabellón a las 19:30 horas, seguida por una presentación del Coro del Centro Naval, dirigido por el maestro Daniel Saito, prevista para las 20.

Más tarde, a las 21:15, habrá demostraciones marineras con exhibiciones de nudos, códigos de banderas y recreaciones de distintas actividades que forman parte de la vida a bordo de un buque.

La agenda continuará a las 22:15 con un espectáculo de danzas argentinas organizado junto con la Asociación Sarmientina y el Centro Sanjuanino de Buenos Aires.

Finalmente, a las 23, ambas instituciones realizarán sorteos de libros y productos regionales sanjuaninos entre los asistentes.