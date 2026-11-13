La Noche de los Museos 2026 tendrá una muestra de colectivos históricos en Buenos Aires

Misión Buenos Aires participará de una nueva edición de La Noche de los Museos con la exhibición de un Ford T, un vehículo emblemático de los primeros años del transporte automotor que formará parte de una muestra dedicada a recuperar la historia de los colectivos en la Ciudad.

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La exposición, denominada "Colectivos del ayer", reunirá cerca de diez unidades para mostrar la evolución del transporte urbano y acercar al público vehículos que marcaron distintas etapas de su desarrollo.

La actividad se realizará el sábado 14 de noviembre, desde las 19, en la avenida Almafuerte, entre Uspallata y avenida Caseros, a la altura del 3250, en el marco de la jornada cultural con entrada libre y gratuita.

¿Cómo será la muestra de colectivos históricos durante La Noche de los Museos 2026?

Uno de los principales atractivos será el Ford T que presentará Misión Buenos Aires, cuya historia está vinculada con los orígenes de la empresa de transporte. El vehículo remite a principios del siglo XX, cuando Alexander Zbikoski adquirió la primera unidad de ese modelo en la provincia de Misiones.

A partir de ese antecedente familiar, la actividad en el sector del transporte continuó con su hijo Casimiro, quien, pese a las dificultades que enfrentó por la poliomielitis, fundó junto a su hijo Eduardo la empresa de transporte de pasajeros Don Casimiro, el 19 de octubre de 1964.

Con el paso de los años, la compañía amplió sus operaciones y llegó al Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). Actualmente, Misión Buenos Aires presta servicios en la Ciudad y la provincia de Buenos Aires a través de las líneas 61, 62, 114, 129, 143, 148 y 197.

La Noche de los Museos 2026: agenda de actividades y cronograma oficial

La 22° edición de La Noche de los Museos se realizará el sábado 14 de noviembre, entre las 19 y las 2 de la madrugada, con la participación de más de 350 espacios culturales distribuidos en distintos barrios porteños. La convocatoria incluye museos, edificios históricos, instituciones educativas y lugares que habitualmente no están abiertos al público.

La programación contempla exposiciones, visitas guiadas, recorridos teatralizados, talleres, espectáculos musicales, intervenciones artísticas, proyecciones y experiencias inmersivas. También habrá presentaciones de DJ, serenatas, mapping y actividades recreativas para chicos y adultos.

Entre las propuestas se encuentran las actividades especiales del Planetario Galileo Galilei, las visitas al mirador de la Torre Monumental, las navegaciones nocturnas por el Riachuelo y las muestras del Museo Moderno, que celebrará sus 70 años. También participarán más de 50 escuelas de gestión estatal y privada, que abrirán sus puertas para mostrar sus colecciones, documentos y patrimonio educativo.

Para facilitar los traslados entre las distintas sedes, el Gobierno porteño dispuso transporte público gratuito. Los colectivos podrán utilizarse sin costo entre las 18 y las 3 de la madrugada, mediante el Pase Libre que se descarga desde el sitio oficial. El subte también será gratuito desde las 18 hasta la finalización de su servicio habitual, mientras que el eBus funcionará hasta las 3, con una frecuencia de 15 minutos.

Además, habrá hasta cuatro viajes gratuitos en Ecobici, de un máximo de 45 minutos cada uno, entre las 19 y las 3. La programación completa de La Noche de los Museos 2026 con las direcciones, horarios y actividades de cada institución, se puede consultar en el sitio oficial de Festivales BA.