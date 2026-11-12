Noche de los Museos 2026: cómo visitar el Palacio de la Legislatura porteña y qué actividades habrá

La Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires abrirá las puertas de su Palacio Legislativo para participar de una nueva edición de la Noche de los Museos 2026.

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La jornada se desarrollará el sábado 14 de noviembre entre las 19 y las 2, con entrada gratuita y una programación que incluirá visitas guiadas, propuestas culturales y recorridos accesibles para que los visitantes puedan conocer el patrimonio histórico y arquitectónico del edificio.

La institución espera recibir a más de 8000 personas durante la noche, que podrán ingresar a distintos espacios del histórico inmueble ubicado en el centro porteño.

¿Cómo visitar el Palacio de la Legislatura porteña en la Noche de los Museos 2026?

La programación de la Noche de los Museos en el Palacio Legislativo contempla 25 recorridos generales, organizados en grupos de hasta 40 personas y con salidas cada 15 minutos. También se ofrecerán dos visitas guiadas en inglés y dos circuitos accesibles para personas con discapacidad visual y auditiva, que contarán con 40 cupos en total.

Durante el paseo, el público podrá conocer algunos de los espacios más representativos del edificio, entre ellos el Recinto de Sesiones, los principales salones, las Escaleras de Honor y la Biblioteca. Además, estará habilitado el Museo de la Legislatura, que presentará una exposición especial por los 30 años de la Autonomía de la Ciudad de Buenos Aires.

La propuesta también tendrá un espacio para la música: el Coro de la Legislatura, integrado por 20 trabajadores de la institución, realizará una presentación en el Hall de Planta Baja.

El ingreso general será gratuito y se realizará por la entrada de Diagonal Sur, ubicada en avenida Presidente Roca 575. En tanto, las personas con discapacidad o movilidad reducida deberán ingresar por el acceso de Perú 160, habilitado para facilitar su circulación dentro del edificio.

¿Cómo sacar el Pase Libre para viajar gratis en la Noche de los Museos 2026?

Para acceder al Pase Lubre de la Noche de los Museos 2026 hay que ingresar al sitio oficial de Festivales BA y seleccionar la opción "Descargar Pase Libre". El documento se puede guardar en el celular o imprimir para presentarlo al momento de subir a los colectivos durante el operativo especial.

El transporte gratuito estará disponible el sábado 14 de noviembre, desde las 18 hasta las 3 del domingo 15. El beneficio alcanzará a los colectivos que circulan por la Ciudad de Buenos Aires y también permitirá realizar hasta cuatro viajes gratuitos en Ecobici, de un máximo de 45 minutos cada uno, entre las 19 y las 3.

Por su parte, las líneas de subte ofrecerán servicio gratuito desde las 18 hasta la finalización de sus respectivos horarios, aunque las líneas B y D tendrán una extensión especial hasta las 2. El eBus también funcionará sin costo entre las 18 y las 3, con una frecuencia de 15 minutos y conexión con distintos espacios culturales.