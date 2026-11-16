La Noche de las Casas de Provincia 2026: programación, horarios y circuitos por recorrer

El Consejo Federal de Representaciones Oficiales (CONFEDRO) prepara una nueva edición de La Noche de las Casas de Provincia, un evento que permitirá recorrer las representaciones provinciales en la Ciudad de Buenos Aires.

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La jornada se realizará el próximo jueves 19 de noviembre, entre las 18 y la medianoche, y contará con la participación de 23 de las 24 representaciones distritales. La programación incluirá presentaciones artísticas, muestras, degustaciones gastronómicas y actividades abiertas al público, con entrada libre y gratuita.

Noche de las Casas de Provincia 2026: programación y circuitos para recorrer

Organizada por la CONFEDRO, La Noche de las Casas de Provincia tendrá tres circuitos que permitirán visitar las distintas sedes distribuidas en la Ciudad de Buenos Aires.

El primero reunirá a Corrientes (Maipú 271), Neuquén (Maipú 48), Santiago del Estero (Florida 274), Santa Cruz (25 de Mayo 279), Santa Fe (25 de Mayo 178), Río Negro (Reconquista 556), Tierra del Fuego (Sarmiento 731) y Tucumán (Suipacha 140).

El segundo estará integrado por las casas de Jujuy (avenida Santa Fe 967), Misiones (avenida Santa Fe 989), Entre Ríos (Suipacha 844), San Juan (Sarmiento 1251), La Pampa (Suipacha 346), Salta (avenida Roque Sáenz Peña 933) y Chubut (Sarmiento 1172).

Por su parte, el tercer recorrido incluirá las representaciones de Buenos Aires (avenida Callao 237), Catamarca (Paraguay 2080), Córdoba (avenida Callao 332), Chaco (avenida Callao 328), La Rioja (avenida Callao 755), Mendoza (avenida Callao 445) y San Luis (Azcuénaga 1087).

Entre las actividades confirmadas, la Casa de la Provincia de Buenos Aires ofrecerá espectáculos de Guardia Nacional del Mar, Modelo Tango, Luiam Basco, Amistad Chamamecera, Los Changos de Barro y Los Pampa. También participarán coros y orquestas bonaerenses, junto con degustaciones de productos regionales. La programación se extenderá de 18 a 22 en su sede de Callao 237.

La Casa de Neuquén, ubicada en Maipú 48, tendrá exhibiciones de artesanías y joyería, pintura en vivo, una presentación de malambo y shows musicales de La Valenti y Los Cachorros. También habrá experiencias de realidad virtual, juegos, sorteos y degustaciones de chivo criollo del norte neuquino.

En tanto, Catamarca volverá a participar después de dos años de ausencia por refacciones en su edificio. La sede de Paraguay 2080 ofrecerá un festival musical desde las 18:30 hasta las 22, con Carlos Tito, Meiber, el Dúo Bazán, el Dúo Varela Zavaleta y las coplas de Leticia Aranda y Federico de la Vega. La propuesta incluirá degustaciones de nueces confitadas y dulces típicos, además de una exhibición de tejidos artesanales.

Santa Cruz también tendrá una agenda con música y danza en vivo, cocina regional, experiencias inmersivas y la participación de más de 30 emprendedores. La sede de 25 de Mayo 279 contará con propuestas gastronómicas elaboradas con productos provinciales y actividades para toda la familia.

Por último, Entre Ríos combinará espectáculos musicales, carnaval, presentaciones turísticas y actividades vinculadas con su patrimonio. La programación incluirá al cantante Gabucho Hernández, Toyi Bouzada, Sonidos del Agua, Los Magníficos del Litoral y Edgardo Gallo y su conjunto chamamecero, además de una presentación del Carnaval de Gualeguay.