Las sucursales bancarias de todo el país permanecerán cerradas el viernes 6 de noviembre por la celebración del Día del Bancario, una jornada no laborable para los trabajadores del sector que suspenderá la atención presencial al público.

{{{htmlAmp}}}

La interrupción coincidirá con una serie de feriados y días no laborables estalecidos por la visita del papa León XIV a la Argentina, que extenderán el cierre de las sucursales durante varios días consecutivos.

¿Cómo funcionarán los bancos desde el viernes 6 de noviembre?

El cronograma de feriados continuará el sábado 7 y el domingo 8, jornadas en las que las sucursales permanecen habitualmente cerradas. El lunes 9 será feriado nacional por la visita del papa León XIV, mientras que el martes 10 se sumará un feriado bancario dispuesto por el Banco Central de la República Argentina (BCRA) mediante la Comunicación A 8487/2026, que alcanza a las entidades financieras de todo el país.

En la provincia de Buenos Aires, el cierre se extenderá hasta el miércoles 11 por el feriado local establecido con motivo de la visita del pontífice a Luján.

¿Qué servicios estarán disponibles durante los feriados bancarios de noviembre de 2026?

Aunque las sucursales permanecerán cerradas, los clientes podrán seguir operando a través de los canales digitales. Estarán habilitadas las transferencias inmediatas, las consultas de saldos y movimientos, el pago de facturas y las operaciones con tarjetas de débito y crédito.

En un comunicado conjunto, la Asociación de Bancos de la Argentina (ABA), la Asociación de Bancos Públicos y Privados de la República Argentina (ABAPPRA), la Asociación de Bancos Especializados (ABE) y la Asociación de Bancos Argentinos (ADEBA) confirmaron que las plataformas electrónicas funcionarán con normalidad durante esas jornadas.

"Todos los usuarios del sistema podrán realizar pagos y transferencias con tarjeta de débito, home-banking, billeteras virtuales y aplicaciones de banca móvil", remarcaron las entidades.

Por su parte, quienes necesiten efectivo podrán recurrir a los cajeros automáticos, que seguirán operativos. Los bancos también anticiparon que reforzarán la recarga de billetes en las terminales.

Otra opción será Extra Cash, un servicio que permite retirar dinero al realizar una compra con tarjeta de débito y DNI en supermercados, farmacias y otros comercios adheridos.