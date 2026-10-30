Calendario de pagos de ANSES noviembre 2026 para jubilados, pensionados y AUH: fechas de cobro

ANSES confirmó el calendario de pagos de noviembre 2026 para jubilados, pensionados, AUH, AUE, SUAF, PNC, PUAM y desempleo. El cronograma se ordena por la terminación del DNI y arranca el miércoles 11 de noviembre, ya que no habrá acreditaciones el lunes 9 ni el martes 10 por los feriados por la visita del papa León XIV.

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La asistencia alcanza a jubilaciones y pensiones, Pensión Universal para el Adulto Mayor, Asignación Universal por Hijo, Asignación por Embarazo, Asignación Prenatal, Asignaciones Familiares, Pensiones No Contributivas y Prestación por Desempleo. En esta nota se detallan las fechas de cobro para cada grupo y los montos vigentes con el aumento del 1,93%.

Pensiones No Contributivas (PNC)

DNI terminados en 0 y 1 : miércoles 11 de noviembre

: miércoles 11 de noviembre DNI terminados en 2 a 7 : jueves 12 de noviembre

: jueves 12 de noviembre DNI terminados en 8 y 9: viernes 13 de noviembre

Jubilados y pensionados que cobran la mínima

DNI terminado en 0 : miércoles 11 de noviembre

: miércoles 11 de noviembre DNI terminado en 1 : jueves 12 de noviembre

: jueves 12 de noviembre DNI terminados en 2, 3 y 4 : viernes 13 de noviembre

: viernes 13 de noviembre DNI terminado en 5 : lunes 16 de noviembre

: lunes 16 de noviembre DNI terminado en 6 : martes 17 de noviembre

: martes 17 de noviembre DNI terminado en 7 : miércoles 18 de noviembre

: miércoles 18 de noviembre DNI terminado en 8 : jueves 19 de noviembre

: jueves 19 de noviembre DNI terminado en 9: viernes 20 de noviembre

Jubilados y pensionados que superan la mínima

DNI terminados en 0 y 1 : martes 24 de noviembre

: martes 24 de noviembre DNI terminados en 2 y 3 : miércoles 25 de noviembre

: miércoles 25 de noviembre DNI terminados en 4 y 5 : jueves 26 de noviembre

: jueves 26 de noviembre DNI terminados en 6 y 7 : viernes 27 de noviembre

: viernes 27 de noviembre DNI terminados en 8 y 9: lunes 30 de noviembre

Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM)

DNI terminado en 0 : miércoles 11 de noviembre

: miércoles 11 de noviembre DNI terminado en 1 : jueves 12 de noviembre

: jueves 12 de noviembre DNI terminados en 2, 3 y 4 : viernes 13 de noviembre

: viernes 13 de noviembre DNI terminado en 5 : lunes 16 de noviembre

: lunes 16 de noviembre DNI terminado en 6 : martes 17 de noviembre

: martes 17 de noviembre DNI terminado en 7 : miércoles 18 de noviembre

: miércoles 18 de noviembre DNI terminado en 8 : jueves 19 de noviembre

: jueves 19 de noviembre DNI terminado en 9: viernes 20 de noviembre

Asignación Universal por Hijo (AUH)

DNI terminado en 0 : miércoles 11 de noviembre

: miércoles 11 de noviembre DNI terminado en 1 : jueves 12 de noviembre

: jueves 12 de noviembre DNI terminado en 2 : viernes 13 de noviembre

: viernes 13 de noviembre DNI terminado en 3 : lunes 16 de noviembre

: lunes 16 de noviembre DNI terminado en 4 : martes 17 de noviembre

: martes 17 de noviembre DNI terminado en 5 : miércoles 18 de noviembre

: miércoles 18 de noviembre DNI terminado en 6 : jueves 19 de noviembre

: jueves 19 de noviembre DNI terminado en 7 : viernes 20 de noviembre

: viernes 20 de noviembre DNI terminado en 8 : martes 24 de noviembre

: martes 24 de noviembre DNI terminado en 9: miércoles 25 de noviembre

Asignación por Embarazo (AUE)

DNI terminado en 0 : miércoles 11 de noviembre

: miércoles 11 de noviembre DNI terminado en 1 : jueves 12 de noviembre

: jueves 12 de noviembre DNI terminado en 2 : viernes 13 de noviembre

: viernes 13 de noviembre DNI terminado en 3 : lunes 16 de noviembre

: lunes 16 de noviembre DNI terminado en 4 : martes 17 de noviembre

: martes 17 de noviembre DNI terminado en 5 : miércoles 18 de noviembre

: miércoles 18 de noviembre DNI terminado en 6 : jueves 19 de noviembre

: jueves 19 de noviembre DNI terminado en 7 : viernes 20 de noviembre

: viernes 20 de noviembre DNI terminado en 8 : martes 24 de noviembre

: martes 24 de noviembre DNI terminado en 9: miércoles 25 de noviembre

Asignación Prenatal

DNI terminados en 0 y 1 : jueves 12 de noviembre

: jueves 12 de noviembre DNI terminados en 2 y 3 : viernes 13 de noviembre

: viernes 13 de noviembre DNI terminados en 4 y 5 : lunes 16 de noviembre

: lunes 16 de noviembre DNI terminados en 6 y 7 : martes 17 de noviembre

: martes 17 de noviembre DNI terminados en 8 y 9: miércoles 18 de noviembre

Asignaciones Familiares (SUAF)

DNI terminado en 0 : miércoles 11 de noviembre

: miércoles 11 de noviembre DNI terminado en 1 : jueves 12 de noviembre

: jueves 12 de noviembre DNI terminado en 2 : viernes 13 de noviembre

: viernes 13 de noviembre DNI terminado en 3 : lunes 16 de noviembre

: lunes 16 de noviembre DNI terminado en 4 : martes 17 de noviembre

: martes 17 de noviembre DNI terminado en 5 : miércoles 18 de noviembre

: miércoles 18 de noviembre DNI terminado en 6 : jueves 19 de noviembre

: jueves 19 de noviembre DNI terminado en 7 : viernes 20 de noviembre

: viernes 20 de noviembre DNI terminado en 8 : martes 24 de noviembre

: martes 24 de noviembre DNI terminado en 9: miércoles 25 de noviembre

Prestación por Desempleo

DNI terminados en 0 y 1 : miércoles 25 de noviembre

: miércoles 25 de noviembre DNI terminados en 2 y 3 : jueves 26 de noviembre

: jueves 26 de noviembre DNI terminados en 4 y 5 : viernes 27 de noviembre

: viernes 27 de noviembre DNI terminados en 6 y 7 : lunes 30 de noviembre

: lunes 30 de noviembre DNI terminados en 8 y 9: martes 1 de diciembre

Otras prestaciones y asignaciones

Las Asignaciones de Pago Único por matrimonio, nacimiento y adopción se pagan del 11 de noviembre al 10 de diciembre para todas las terminaciones de DNI. La Asignación por Maternidad va del 12 de noviembre al 10 de diciembre, y las Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas del 11 de noviembre al 10 de diciembre, también para todas las terminaciones. El Desempleo por planes de pago único o cuotas extraordinarias no figura en el calendario difundido para noviembre y debe consultarse en Mi ANSES. Volver al Trabajo y Acompañamiento Social se paga en fecha única, en general a principios de mes, sin escalonamiento por DNI, con un monto fijo de $78.000 sin aumento por movilidad. Becas Progresar: el calendario se confirma a mediados de mes.

Montos Vigentes

El haber mínimo queda en $444.158, la PUAM en $355.327 y la AUH en $159.611 por hijo. El aumento de noviembre es del 1,93%, según la inflación de septiembre y las resoluciones ANSES 304/2026 para haberes y 303/2026 para asignaciones.

El bono extraordinario es de $70.000 por Decreto 1296/2026. Lo cobran completo quienes perciben hasta el haber mínimo, la PUAM y las PNC; entre $444.158 y $514.158 es proporcional, y por encima de $514.158 no corresponde. Un jubilado de la mínima percibe $444.158 de haber más $70.000 de bono, total $514.158.

La AUH deposita el 80%, unos $127.689, y retiene el 20% hasta acreditar controles de salud, vacunas y escolaridad; desde la Res. 508/2026 la verificación es automática. La Tarjeta Alimentar paga $72.250 con un hijo, $113.299 con dos y $149.425 con tres o más. El Complemento Leche del Plan 1000 Días se consulta en Mi ANSES.

En noviembre no se paga aguinaldo: el medio aguinaldo de jubilaciones, pensiones, PUAM y PNC se cobra en junio y diciembre. La AUH, la AUE y el SUAF no cobran aguinaldo.

El ajuste mensual surge del Decreto 274/2024, que actualiza por el IPC del INDEC con dos meses de rezago; en noviembre la suba es 1,93%. El bono de $70.000 se acredita automáticamente con el haber, no requiere trámite y corresponde completo hasta la mínima, en forma proporcional hasta $514.158 y no alcanza a haberes superiores.