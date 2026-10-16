La crecida de los ríos Paraná e Iguazú a raíz del impacto del fenómeno El Niño ya provocó evacuaciones en Misiones, donde 19 personas debieron dejar sus casas por el avance del agua. Entre ellos, hay diez menores de edad que fueron alojados en viviendas de familiares, según el relevamiento de la Policía de la provincia.

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Todo se desarrolla en un contexto de lluvias intensas en la cuenca del Plata, que también afecta a otras provincias del litoral. Las autoridades mantienen activas las medidas de prevención y los operativos de monitoreo ante la posibilidad de nuevas crecidas.

Cuáles son las zonas más afectadas

Según el informe de la Dirección General de Seguridad de la Policía de Misiones, hasta las 19 del jueves 15 de octubre había 11 personas evacuadas en Puerto Rico, entre ellas tres adultos y ocho menores. En Puerto Iguazú se registraron seis personas desplazadas, de las cuales cuatro son adultos y dos menores, y en Santa Ana debieron ser reubicados dos adultos.

De acuerdo a la zona, los ríos presentan comportamientos distintos. En Puerto Iguazú, los niveles del Paraná y del Iguazú permanecían estables, y en Comandante Andresito el agua mostraba una tendencia descendente.

Sin embargo, las mediciones del Paraná continuaban en ascenso en distintos puntos de la provincia como Eldorado, Puerto Leoni, Jardín América y Santa Ana. También el río Uruguay registraba una suba en San Javier.

Las consecuencias de la crecida también se reflejan en la circulación. Los puentes sobre los arroyos Piray Guazú y Paranay, en la Ruta Nacional 12, fueron habilitados parcialmente para vehículos de hasta 20 toneladas.

En cambio, continúa clausurado el puente sobre el arroyo Yabebiry y permanece cortada la Ruta Provincial 103 hacia Puerto Santa Ana por el avance del agua sobre la calzada. Además, siete pasos fronterizos entre Argentina, Brasil y Paraguay siguen cerrados.

Nuevas crecidas hasta diciembre

Los pronósticos hidrológicos anticipan un alivio parcial durante los próximos días, aunque no descartan que se pueda complicar de nuevo. La Entidad Binacional Yacyretá prevé que los caudales se estabilicen o empiecen a descender a partir del sábado 17 de octubre.

En la misma línea, la Comisión Técnica de Salto Grande estimó que el río Uruguay mantendrá una tendencia descendente durante los próximos días. No obstante, advirtió que las condiciones de las aguas altas podrían persistir durante el último trimestre del 2026.

Es decir, el fenómeno El Niño sigue siendo determinante para la evolución de los ríos. Según los organismos técnicos, las lluvias previstas y el comportamiento de los caudales podrían provocar nuevos repuntes en octubre, noviembre y diciembre.