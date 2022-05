¿Qué es la marca personal y cómo podés construirla?

Todos sabemos cuántas empresas confían en su marca para el éxito y reconocimiento. Bueno, las cosas no son diferentes con la gente. La marca personal funciona de la misma manera. Las personas se interesan más en los nombres que reconocen que en los nombres de extraños.

Quizás para muchos esto no sea importante, sin embargo, para otros, el branding personal o la marca propia es algo vital. En especial cuando estás a cargo de tu propio negocio. O bien cuando necesites ser reconocido porque de ello dependen las ganancias de tu empresa.

Pero ¿cómo podés crear una marca personal que te haga notar, te dé visibilidad y reconocimiento público? En este artículo te contaremos algunos de los pasos que debés seguir para crear un branding personal que, en última instancia, te permita rivalizar con tu competencia. Además te diremos los errores más comunes que debes evitar en el camino.

¿Qué es el branding personal o marca personal?

Construir una marca personal es un proceso de desarrollo para que un individuo se comercialice a sí mismo y a su carrera. Es decir, para cobrar notoriedad en el campo de trabajo en el que se especializa.

Tu marca personal es aquello por lo que sos conocido. Es la impresión que se forman los demás cuando piensan en vos. Consiste en una amalgama de interacciones, experiencias, conocimientos previos, opinión pública, personalidad, reputación y todo lo que se asocia con tu nombre.

Entonces, tu marca personal es la forma en que te promocionás. Es tu propia e irrepetible combinación de habilidades, experiencia y personalidad, lo que querés que el mundo vea. Así es como contás tu historia.

Asimismo, tu branding personal puede ser una combinación más extensa. La cual abarca cómo la gente te mira en la vida real, cómo te retratan los medios y la impresión que las personas obtienen de cualquier referencia tuya en línea.

No importa que seas un empresario novato, un ejecutivo establecido o un recién graduado. Tu marca o denominación comercial dictará las oportunidades que podés obtener.

Cuando alguien busque tu nombre en Google, en las redes sociales o algún medio de comunicación, los resultados le darán una idea de tu branding. Y, precisamente, esos resultados positivos fomentarán un mayor interés, mientras que los negativos te alejarán de tu público y lo acercarán a tu competencia.

Pasos para construir tu marca personal

La buena noticia es que, en el mundo actual, tenés todas las herramientas al alcance de la mano para construir tu branding personal. Solo necesitás trabajar duro, inteligentemente y con dedicación.

A continuación, te explicamos una serie de pasos que debés tener en cuenta al momento de crear tu marca personal. Prestá mucha atención a cada detalle.

Definición de objetivos

Primero que nada, tenés que decidir cómo querés que se vea tu marca personal. ¿Cuál es tu visión para eso y cuáles son los objetivos que querés alcanzar?

Entre esos objetivos querrás considerar cómo deseás que la gente te mire. ¿Qué tipo de imagen buscás transmitir? Así como las empresas se trazan objetivos que describen lo que quieren lograr, vos también debés crear tus objetivos y una declaración de visión personal.

Una visión personal clara es una integración de tus habilidades, intereses, personalidad, valores, metas, habilidades y experiencia. Por supuesto, el enfoque está realmente en la visión de tu marca, por lo que debés hacer énfasis en cómo querés que el mundo exterior te vea.

Público objetivo

Tu branding personal es irrelevante si a nadie le interesa lo que tenés para ofrecer. Así como una empresa necesita definir su audiencia, también lo necesita una persona que crea una marca.

Tenés que preguntarte por qué estás haciendo esto. ¿A quién estás tratando de impresionar? No tiene mucho sentido intentar ser genérico e impresionar a todo el mundo.

Seguramente vas a querer enfocarte en un nicho donde podés demostrar tus mejores habilidades y lo que tenés para ofrecer. Sin embargo, para que esto sea útil, tiene que haber un público objetivo claro que se preocupe por el tema.

A veces, tu nicho puede parecer muy general. Si bien eso significa que hay una gran audiencia objetivo, también sugiere que vas a tener una dura competencia.

En ese caso, podrías considerar reducir tu enfoque. Y, al mismo tiempo, asegurarte de que todavía haya un público objetivo lo suficientemente importante como para justificar tu experiencia.

Definición de mensaje y comunicación

¿Qué mensaje buscás reforzar constantemente en tu contenido y comercialización? No podés construir una marca personal exitosa si no está alineada con tus valores fundamentales. Es decir, si no definís tu mensaje. Tenés que dar la impresión de ser auténtico y genuino con vos mismo.

Una vez que decidas cuál es, usá el mismo mensaje en todos tus canales de comunicación. La consistencia genera confianza y credibilidad con tu audiencia.

Además de mantener el mismo tono y personalidad, utilizá elementos de diseño (como tu logotipo) también de manera consistente. Encontrar tu voz única y serle fiel a ella es una de las claves para crear un branding personal poderoso.

Diseño de imagen corporativa

Ahora ha llegado el momento de elaborar el diseño de tu imagen corporativa. Esos elementos tangibles y visuales con lo que te reconocerán cada vez que vean tu nombre y marca.

Esto incluye los colores, el tipo de letra, las imágenes y el eslogan que puede acompañar tu imagen. En fin, todo lo que engloba un trabajo de diseño de imagen corporativa.

Este producto final es el que encontrarán en los encabezados de tus redes sociales y página web. Es decir, en cualquier publicidad de los medios de comunicación.

Este diseño de imagen corporativa también abarca tu apariencia física. Por lo que incluye tu arreglo personal, la ropa que usás, cómo te comportás y hablás. Tus ademanes, gestos y todo lo que te hace único e irrepetible.

Planificación de acciones

La planificación de las acciones son los lineamientos establecidos para dar a conocer tu marca. Cuáles son los canales y la regularidad con la que irás ofreciendo contenido y la forma en cómo te irás relacionando con tu audiencia.

Este plan de acciones debe incluir la creación de un sitio web dinámico, fresco y llamativo. La información que vas a colocar en tu blog, los artículos e información que se irán publicando. Las redes sociales también son un factor esencial, más adelante te hablaremos detalladamente sobre este tema.

La planificación también puede incluir cualquier acción que creas conveniente realizar para darte a conocer. Bien sea dictar alguna charla, videoconferencia, aparecer en eventos públicos o entrevistas en cualquier medio de comunicación.

Medición de resultados

Realizá un seguimiento de cada pequeña ganancia que obtengas de tus esfuerzos. Estas ganancias, por mínimas que sean, son reflejos de qué tan bien estás llegando a las personas y con cuánta efectividad se está transmitiendo tu mensaje.

Hacer estas mediciones también te ayudará a mantenerte al tanto de lo que está sucediendo día a día en tu marca y marketing. Esto te motivará a pensar en formas más efectivas y creativas de construir tu branding personal y agregarle nuevas ideas.





¿Por qué es tan importante la marca personal?

Estadísticamente, las personas con marcas personales sólidas están mejor posicionadas para el éxito. De acuerdo a una publicación del portal web Career Builder, el 57% de los empleadores tienen menos probabilidades de entrevistar a un candidato que no pueden encontrar en línea.

La marca personal no es una opción. Es una necesidad en el mercado hipercompetitivo de hoy. Las personas buscan en Google y en las redes sociales tu nombre y formulan opiniones sobre vos en función de la información que encuentran.

En el mundo actual, podés utilizar tu marca para distintos fines. Por ejemplo, atraer gerentes de contratación, asegurar fondos de inversión, aumentar tu audiencia, vender tus productos e incluso conseguir una primera cita.

La marca propia no está reservada para celebridades o magnates de los negocios. Vos, yo y todos los demás deberíamos esforzarnos para construir la mejor marca personal.

Branding personal en redes sociales

Si vas a producir un branding personal exitoso, debés difundir un mensaje coherente en todas las redes sociales. Allí es donde tu audiencia pasa el tiempo.

Es verdad que cada plataforma tiene sus propias reglas y prácticas. Por lo tanto es recomendable tener presencia en todas, siempre que se encuentre en las medidas de tus posibilidades.

Cada cuenta social que tu público objetivo pueda encontrar debe verse profesional. Asegurate de nunca publicar nada que parezca inapropiado para tu público objetivo.

Usá esa misma foto de perfil profesional en todas las redes sociales y en tu sitio web. También empleá el mismo esquema de colores, imágenes y el mismo tono y mensaje.

Esto no significa que debas publicar el mismo contenido en cada sitio. Existen claras diferencias entre cada una de las redes sociales, y debés centrarte en sus puntos fuertes.

Por lo tanto, personalizá tus publicaciones para cada red social. Adaptalas para usar sus fortalezas y sacar el máximo provecho de cada una de ellas.

Recordá que los usuarios de las redes sociales esperan que seas sociable. Por eso, debés compartir una variedad de publicaciones, tanto tuyas como de otras personas y generar engagement con tus seguidores.

Dejá que tu personalidad fluya a veces. Hagas lo que hagas, no utilices tu cuenta solo para ventas, ya que esto te llevará al fracaso instantáneo.

Errores comunes del branding personal

A continuación te detallamos cinco errores que debés evitar mientras estás creando tu marca personal:

Ser invisible

Esconderte detrás de tu marca y ser invisible para tu audiencia es algo que debés evitar a toda costa. La gente le compra a la gente que le gusta. Para ayudar a tu audiencia a desarrollar una relación con vos, debés ponerte frente a ellos para que puedan relacionarse y establecer una conexión significativa.

Falta de claridad en el propósito de tu marca

El propósito de tu marca es la razón de todo lo que estás haciendo y creando en tu negocio. La falta de claridad en torno a tu propósito no solo hará que sea un desafío presentarte y compartir tu historia, sino que también vas a confundir a tu audiencia.

No compartir tu historia

El ingrediente secreto para tener éxito es presentarse y traer todo de vos a lo que hacés y creás. Subestimar el poder de tu historia es un gran error. Compartí los momentos relevantes y cruciales que te llevaron a dónde estás y que han impactado en tu viaje comercial.

Falta de consistencia

La consistencia genera confianza. Cuanto más constante te muestres en la plataforma elegida y te centres en brindarle a tu audiencia contenido relevante y valioso, más ayudará a generar confianza. La consistencia también se relaciona con tener una experiencia de marca en línea que sea cohesiva en todos tus diversos puntos de contacto.

No contar con un sitio web

Por último, pero no menos importante, el mayor error de marca personal es no tener un sitio web. Tenés que poseer una página web para mostrar quién sos y lo que hacés, además de asegurar un dominio con tu nombre. Las primeras impresiones cuentan, especialmente en línea.

Ejemplos de branding personal

Un excelente ejemplo de un experto en marca personal es Gary Vaynerchuk, quien se autodenomina con éxito como Gary Vee. Se trata de un descarado hombre de negocios que dice las cosas como son y no tiene miedo de la autopromoción o de expresar sus opiniones alto y claro.

Otro gran ejemplo es la marca personal de Marie Forleo. Ella se basa en su propia personalidad peculiar y su actitud motivadora y de apoyo. Su marca está bellamente diseñada, es auténtica y tiene como objetivo alentar a las mujeres emprendedoras.

Los ejemplos de marcas personales destacadas están en todas partes. La forma en que un individuo elige darle forma depende de la imagen que quiera crear y lograr. Pensá en personalidades como Wanda Nara, Elon Musk, Richard Branson o Beyoncé, por mencionar algunos. Las marcas personales pueden ser extremadamente diversas.

Mirá a cualquier youtuber, bloguero o empresario exitoso con una gran base de seguidores en línea. Vas a notar que su branding personal juega un papel importante en su éxito.

Es su personalidad lo que los hace accesibles, confiables y memorables. Sus negocios se construyen alrededor de ellos como persona, lo que hace que su negocio y su persona sean literalmente inseparables. La marca personal es su mayor activo.

Conclusión

La marca personal puede requerir mucho tiempo y energía. No podrás hacerlo rápidamente; podría llevarte un tiempo significativo convertir tu marca en lo que querés.

Pero las personas logran construir una marca propia reconocida. Y los frutos de esa inversión pueden ser increíblemente alto.

Recordá que tenés que ser vos, aceptar tus diferencias y construir una marca personal que coincida con tu personalidad. En última instancia, el secreto es ser uno mismo.

