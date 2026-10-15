Qué es la necrosis genital por la que fue internado Leonardo Cositorto

Leonardo Cositorto, el fundador de Generación Zoe condenado por estafa, fue internado para someterse a una operación por necrosis genital, una infección bacteriana poco frecuente que puede ser mortal.

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Qué es la necrosis genital: los síntomas y causas

Denominada gangrena de Fournier, es una infección bacteriana rara y potencialmente mortal que afecta los genitales o la zona genital circundante. Se contrae cuando las bacterias entran a los genitales e infectan la hipodermis, es decir, el tejido más profundo de la piel, y la fascia muscular.

Dentro del tejido subcutáneo y la fascia muscular hay arterias, entre ellas, la que suministra sangre a los órganos sexuales y a la piel del perineo. Al destruir los tejidos blandos, puede empeorar rápidamente y requiere tratarse de urgencia.

De acuerdo al sitio especializado Cleveland Clinic, los principales síntomas son:

Decoloración del área (roja, morada, marrón, azul grisácea o negra)

Sensibilidad al taco

Hinchazón

Además, en un cuadro más avanzado se puede experimentar:

Estado mental alterado

Deshidratación

Fiebre

Escalofríos

Baja energía

Náuseas y vómitos

Dolor de moderado a intenso alrededor del abdomen

Un olor fétido o putrefacto

¿Cuál es el cuadro de salud de Cositorto?

Cositorto se someterá a una cirugía este jueves 15 de octubre. El empresario, condenado en febrero de 2025 por reiteradas estafas cometidas por Generación Zoe en la provincia de Corrientes, fue trasladado el miércoles 14 de octubre por la mañana al Hospital José Ramón Vidal, donde quedó internado en el sector de Quirúrgica 1, bajo custodia penitenciaria.

“El procedimiento previsto contempla la posibilidad de retirar una parte del tejido afectado y limpiar la zona comprometida para eliminar el tejido muerto”, explicaron especialistas, según Noticias Argentinas.

Cositorto se someterá a una cirugía y podría quedar internado

La operación puede extenderse por más de cuatro horas, todo dependerá de la evaluación médica y de lo que encuentren los profesionales durante la cirugía. Después, Cositorto podría tener que seguir un tratamiento con antibióticos de amplio espectro por vía intravenosa.

Los pacientes, en las etapas posteriores, pueden necesitar terapia intensiva, monitoreo hemodinámico y cirugías reconstructivas en la zona genital.