Nadie se salva solo: convocan a donar sangre por la baja cantidad de voluntarios

Frente a la caída en el número de donantes de sangre registrado durante el mes de septiembre en el Centro Regional de Hemoterapia La Plata, y el descenso notificado en el resto de los centros bonaerenses, desde el Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires lanzaron una convocatoria y apelan a la solidaridad de la población para poder garantizar el stock necesario que permite salvar vidas.

{{{htmlAmp}}}

Desde el organismo confirmaron que durante septiembre “se registraron 1.674 donantes de sangre en La Plata”. El dato indica que se acercaron un promedio de “64 personas por día”, cuando lo ideal sería “entre 100 y 120 personas como mínimo”, según informó la jefa de Sala de Donación del Centro Regional, Estela Campanaro.

Asimismo, la baja en el Centro Regional de Hemoterapia La Plata también se puede determinar si se comparan los datos de un año a otro: En septiembre del 2025 se registraron 2.150 donantes, mientras que en el mismo mes de este año fueron sólo 1.674; es decir 476 personas menos. “Esto equivale a un descenso del 22%”, detallaron.

Este proyecto lo hacemos colectivamente. Sostené a El Destape con un click acá. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

La directora del Instituto de Hemoterapia, Laura González, señaló: “Estamos equilibrando la baja de donantes en el Centro Regional con las colectas externas que se realizan en distintos puntos de la ciudad, pero es fundamental que podamos incrementar la donación en general para garantizar el stock de sangre”.

“Si bien no se trata de una situación crítica, es un llamado de atención importante para renovar nuestra convocatoria, porque es trascendental que se pueda instalar a la donación de sangre en la agenda cotidiana de las personas; sin la necesidad que algún familiar o conocido la necesite”, sostuvo.

Ante la situación descripta se invita a toda la población a donar sangre al Centro Regional ubicado en calle 71 entre 26 y 27, La Plata. El horario es de lunes a viernes de 7 a 15 horas, y los sábados de 7 a 13 horas.

Los requisitos para donar sangre son:

Tener entre 16 y 65 años.

Pesar más de 50 kilos.

Sentirse en buen estado de salud al momento de donar.

Concurrir con DNI o documento que acredite identidad.

Alimentación habitual (no ayuno)

Iniciativas solidarias

El Club de Gimnasia y Esgrima La Plata realiza dos jornadas anuales masivas de donación de “sangre tripera” en la ciudad. Las mismas se realizan cada 3 de junio, en el marco del aniversario de la institución, y cada 10 de diciembre, fecha en que se celebra el Día internacional del hincha de Gimnasia.

Ambas acciones se realiza en conjunto con el Instituto de Hemoterapia de la Provincia de Buenos Aires. Las dos iniciativas son acciones solidarias que los hinchas de Gimnasia abrazan con pasión, y que son un gran aporte al instituto de Hemoterapia, ya que en esas jornadas la cantidad de gente que va a donar se llega hasta a cuadruplicar.