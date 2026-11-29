Un zoológico de Japón anunció el nacimiento de un pingüino saltarrocas norteño concebido mediante inseminación artificial. Se trata de una especie en peligro de extinción que enfrenta distintas amenazas para su supervivencia. "En nuestro parque hemos estado investigando la inseminación artificial en múltiples especies de pingüinos durante muchos años, y este éxito representa el primero en el mundo para esta especie", comunicaron a través de sus redes sociales.

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El polluelo nació el pasado 28 de octubre en Adventure World, un parque ubicado en la prefectura de Wakayama. El acontecimiento fue transmitido en directo y seguido por más de 19.000 personas. Desde entonces, la pequeña pingüina permanece alejada del público y crece bajo los cuidados del equipo del zoológico.

La institución también confirmó la paternidad mediante una prueba de ADN, que permitió verificar que el ejemplar pertenece efectivamente a la especie saltarrocas norteño. Según explicaron, la inseminación artificial en pingüinos es un procedimiento técnicamente muy complejo y hasta el momento solo se habían registrado casos exitosos en otras cuatro especies.

Un zoo en Japón celebra el nacimiento de un pingüino por inseminación artificial. Foto: Adventure World

Adventure World espera que la pequeña pingüina pueda hacer su presentación ante el público general alrededor de marzo de 2027, cuando haya alcanzado el desarrollo necesario para nadar. Por el momento, el zoológico mantiene al ejemplar bajo observación y fuera de la vista de los visitantes para favorecer su crecimiento.

Cómo es el pingüino saltarrocas norteño

El pingüino saltarrocas norteño es conocido por sus cejas amarillas, plumas abultadas en la cabeza, un pico anaranjado y ojos rojos. Su nombre también hace referencia a una característica de su comportamiento, y es que en lugar de caminar, suele desplazarse dando saltos entre las rocas.

Es una especie originaria del Atlántico Sur y del sur del océano Índico. Sin embargo, su población enfrenta dificultades para mantenerse y está catalogada como "en peligro" en la Lista Roja de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN).

Entre las principales amenazas se encuentran la limitada extensión de sus zonas de cría y el deterioro de su hábitat reproductivo. Además, sus poblaciones son relativamente pequeñas y presentan variaciones en sus cifras. De acuerdo con las estimaciones de Global Penguin Society, actualmente existen alrededor de 500.000 parejas reproductoras en todo el mundo.