Diseñaron en Chile un traje de cobre y zinc para acelerar la curación de pingüinos heridos

FOTO DE ARCHIVO: Pingüinos de Adelia caminan sobre el hielo en el cabo Denison, en la Antártida

Un equipo multidisciplinario de científicos chilenos desarrolló un novedoso traje muelle confeccionado con tecnología de cobre y zinc, diseñado específicamente para optimizar la cicatrización y recuperación posoperatoria de pingüinos rescatados con heridas graves. La iniciativa fue impulsada de manera conjunta por la ONG Conservación Humboldt, la Universidad Católica del Norte (UCN) y la firma de innovación textil Kimba Vet, adaptando prendas terapéuticas que previamente se utilizaban en animales domésticos cuadrúpedos.

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El médico veterinario Tomás Pino explicó que uno de los mayores desafíos en la atención de fauna silvestre es el manejo posterior a las cirugías: "Los pingüinos tienen una gran flexibilidad en el cuello, lo que les permite quitarse los puntos de sutura o lastimarse la zona intervenida. El objetivo es acelerar la curación para reducir al mínimo el contacto con humanos y lograr una pronta reintroducción a su hábitat".

El tejido incorpora propiedades biocidas y regenerativas clave para la medicina veterinaria. "La combinación de cobre y zinc elimina bacterias, hongos y ácaros. Además, el zinc estimula la angiogénesis (NdeR: formación de nuevos vasos sanguíneos), lo que permite que los tejidos dañados se recuperen a mayor velocidad", detalló Estefanía Guidotti, vocera de la firma textil.

En las primeras pruebas de campo realizadas con cinco ejemplares, cuatro de ellos habían ingresado con lesiones de gravedad causadas por la acción humana, principalmente por enmallamientos en redes de pesca. La aplicación del traje demostró proteger eficazmente las heridas sin restringir la movilidad natural de las aves, abriendo una nueva vía para la conservación de especies marinas en la región.

Con información de Reuters