Trenes Argentinos Infraestructura (ADIF) puso en marcha un proyecto para desarrollar un nuevo espacio comercial en el norte del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

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La iniciativa centrada en un terreno ferroviario ubicado junto a la estación General Pacheco de la línea Mitre contempla la concesión del área de 13.690 metros cuadrados para la explotación de actividades comerciales y de servicios.

¿Qué se sabe del nuevo polo comercial que busca nacer en el AMBA?

El predio se encuentra delimitado por las calles Libertad, Olavarría e Independencia, además del corredor Bancalari-Benavídez, en las inmediaciones de la estación Pacheco de la línea Mitre.

De acuerdo con los pliegos de la convocatoria, ADIF busca otorgar el espacio en concesión para su explotación comercial a cambio del pago de un canon y de la ejecución de obras de mejora. El futuro titular deberá hacerse cargo de las intervenciones necesarias para poner el perímetro en condiciones de funcionamiento.

Entre los trabajos previstos figuran el saneamiento del predio, junto con la mejora del entorno urbano, la conservación de las construcciones existentes y la parquización del sector. También deberá instalar cerramientos perimetrales que garanticen condiciones de seguridad, junto con el emplazamiento de una estación de servicio, un local de comidas rápidas, seis locales comerciales y un estacionamiento con capacidad para unos 80 vehículos.

La propuesta contempla, además, que las nuevas instalaciones se integren al entorno sin afectar de manera negativa el paisaje existente. El objetivo es transformar un espacio ferroviario actualmente sin uso comercial en un área destinada a servicios y actividades para quienes circulan por el sector.

La convocatoria ya cuenta con un interesado: según informó el portal En El Subte, Marmotec fue la única firma que se presentó al proceso.

La iniciativa forma parte de una serie de proyectos impulsados por ADIF para otorgar en concesión terrenos ferroviarios que se encuentran sin una utilización específica. Entre los antecedentes recientes aparecen espacios ubicados en las inmediaciones de las estaciones José C. Paz, Retiro y Villa Ballester, además de la reconversión de la exestación de cargas Sola, en Barracas.