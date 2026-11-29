Una joven de 23 años, identificada como Priscila Romero, falleció en las últimas horas tras descompensarse en la comisaría de la División Policía de Pacificación Barrial de la Villa 21-24, en el barrio porteño de Barracas.

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La causa quedó a cargo de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N° 40, que la caratuló como “averiguación de causales de muerte” y dispuso la intervención de la Policía Federal Argentina (PFA). La autopsia, prevista para este domingo, deberá establecer la causa del deceso. Además, la Dirección de Asuntos Internos de la Policía de la Ciudad abrió actuaciones administrativas sobre los agentes que estaban a cargo de su custodia.

Según la reconstrucción, Romero fue detenida alrededor de las 6.30 por los efectivos de la Policía de la Ciudad por infracción a la Ley de Drogas (23.737) y tenía en su poder 90 envoltorios de pasta base.

En la comisaría, tan solo una hora después, manifestó sentirse mal y se solicitó una ambulancia del SAME con prioridad. Al instante se descompensó, dejó de responder a estímulos y no presentó signos vitales, por lo que el personal policial inició maniobras de RCP.

De acuerdo con la información de Agencia Noticias Argentinas, un médico del SAME asistió a los policías mediante una videollamada mientras la ambulancia se dirigía al lugar. Al arribar, el equipo médico constató la muerte de Romero, de acuerdo con la versión oficial.

Los familiares de la joven rechazaron la explicación policial y realizaron una protesta frente a la comisaría durante la tarde del sábado. También reclamaron que se esclarezca qué ocurrió durante el tiempo en que Romero permaneció bajo custodia.

La familia cuestionó la versión policia

Los familiares de la joven rechazaron la explicación policial y reclamaron que se esclarezca qué ocurrió durante el tiempo en que Romero permaneció bajo custodia.

Entre los principales cuestionamientos se encuentran el breve lapso transcurrido entre la detención y el fallecimiento, y la demora que denuncian en la comunicación a la madre.

En un video que circuló en redes sociales, la tía de Priscila relató que a las 6:30 de la mañana se la llevaron detenida y que a las 7:40 les informaron que había fallecido: “A las dos de la tarde llamaron a la madre para decirle que el cuerpo se lo había llevado el camión de bomberos a la morgue judicial”.

“Estamos pidiendo justicia. La Policía mató a mi sobrina. Nadie nos dio una respuesta, no vimos su cuerpo”, denunció, en medio de los incidentes registrados durante la protesta.