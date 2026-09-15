Murió una adolescente tras descompensarse en el recital de Stray Kids en Argentina

Una adolescente, de 16 años, murió este lunes tras descompensarse mientras esperaba para ingresar al show de Stray Kids, la banda surcoreana que se presentó por primera vez en la Argentina en el Hipódromo de San Isidro. La joven recibió asistencia médica y fue trasladada a un centro de salud, donde falleció horas más tarde.

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Identificada como D.G.P., había asistido al evento junto a su cuñada, de 22 años. La menor comenzó a sentirse mal antes de ingresar al predio donde se desarrolló el espectáculo. Aunque personal de emergencia que se encontraba en el lugar intervino de inmediato y dispuso que sea traslada en ambulancia al Hospital Central de San Isidro, a unas cuadras del hipódromo.

En el centro médico le practicaron maniobras de reanimación, pero murió de un paro cardiorrespiratorio. De todas maneras, se espera el informe médico-legal para esclarecer las causas del deceso. La investigación está en manos de la Unidad Funcional de Instrucción N° 1 de San Isidro.

¿El show cumplía con las condiciones de seguridad?

Desde la municipalidad informaron que en el expediente del evento se encuentran "documentados todos los servicios de emergencia reglamentarios exigidos", como ambulancias, socorristas, personal de Cruz Roja, puestos de hidratación y el Plan de Salud aprobado por la Secretaría de Salud del Municipio.

"Fueron verificados por el operativo municipal en el lugar", sostuvieron. Mientras que desde la organización del show lamentaron la muerte de la joven. "DF Entertainment lamenta profundamente esta trágica pérdida y expresa sus más sinceras condolencias a la familia y seres queridos de la persona fallecida. Nos encontramos en contacto con los familiares y colaborando plenamente con las autoridades correspondientes", expresaron través de un comunicado.

El comunicado de los organizadores

Stray Kids es uno de fenómenos del K-pop que arribó a nuestro país con su gira StrayCity, cuyas entradas llegaron hasta $ 360 mil pesos. El grupo surcoreano reúne un público integrado por adolescentes, niños y adultos. Algunos de los fanáticos acampó durante días para asegurarse un lugar cerca del escenario.

Durante el evento que tuvo lugar este lunes, un poco más de un mes antes de la llegada de BTS con su gira mundial Arirang, también estuvieron presentes grupos invitados como NEXZ, K4OS y Cocho. Para este martes por la noche está prevista la segunda y última fecha en nuestro país.

DF Entertainment informa que el pasado 14 de septiembre, aproximadamente a las 19 horas, una persona se desvaneció en las inmediaciones del Hipódromo de San Isidro antes de ingresar al festival StrayCity. El personal de emergencias la asistió de inmediato y fue trasladada al Hospital Central de San Isidro “Dr. Melchor Ángel Posse”. Lamentablemente, a pesar de los intentos de reanimación, falleció poco tiempo después.

DF Entertainment lamenta profundamente esta trágica pérdida y expresa sus más sinceras condolencias a la familia y seres queridos de la persona fallecida. Nos encontramos en contacto con la familia y colaborando plenamente con las autoridades correspondientes. Cualquier información adicional sobre las circunstancias del hecho deberá ser brindada por dichas autoridades.