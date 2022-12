Qatar 2022: masivos festejos en toda la Argentina por el pase a la final

Además del Obelisco, los y las hinchas de la celeste y blanca salieron a festejar el triunfo ante Croacia en distintas ciudades del país. También en distintas partes del mundo hubo celebraciones.

La Selección Argentina de Lionel Scaloni gustó y goleó por 3 a 0 a Croacia en la primera semifinal de la Copa del Mundo Qatar 2022 y jugará la final frente al ganador de Francia-Marruecos, el próximo domingo 18 de diciembre. Con un gol de penal del capitán Lionel Messi y un doblete de Julián Álvarez, el segundo con una excelsa asistencia del mejor futbolista del mundo, el equipo dio el último paso rumbo al objetivo máximo y se ilusiona con poder campeonar.

Tras el encuentro, se desató la locura a lo largo y ancho del territorio argentino. Bocinazos, banderas celestes y blanca flameando en las calles, gritos y cánticos alentando a la "Scaloneta". El Obelisco, en el centro de la Ciudad de Buenos Aires, fue acaparado por una multitud de camisetas argentinas; algo que también se replicó en otras ciudades del país como Mataderos, Villa Devoto, Villa Luro, Mar del Plata, El Calafate y San Salvador de Jujuy, entre otros.

Más allá de los festejos en el territorio argentino, desde la cuenta oficial de la Selección pidieron a hinchas que envíen fotos de las diferentes celebraciones en las calles. "Abro hilo para ver las mejores fotos de festejos en todas las ciudades. Bangladesh, India, we want to see your pictures too! (queremos ver tus fotos también)", escribieron. Rápidamente aparecieron videos y fotos de Nigeria, Panamá, España, Italia e Israel, entre otros.

Mirá los mejores videos