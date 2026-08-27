Multitudinaria marcha en Rosario contra los femicidios y la violencia de género

Luego de que se perpetraran tres femicidios en 15 días en la ciudad de Rosario, organizaciones feministas marcharon este miércoles contra el recorte de políticas públicas para la prevención de casos de violencia de género y para exigir la declaración de emergencia.

Bajo el lema “Marchamos porque nuestras vidas están en emergencia”, mujeres, familiares y vecinos partieron desde Plaza 25 de Mayo, para avanzar por calle Santa Fe hasta Plaza San Martín, donde estaba previsto el acto central y la lectura de un documento elaborado y firmado por las distintas organizaciones y agrupaciones que participaron de la convocatoria.

Con el avance de la movilización, las columnas ocuparon varias cuadras del centro rosarino. Durante el recorrido se multiplicaron las banderas, carteles y consignas vinculadas con la violencia de género.

Las organizaciones remarcaron la cantidad de femicidios registrados en lo que va del año y señalaron que ya son 169 las víctimas en todo el país, 32 en la provincia de Santa Fe y 12 en Rosario. Los datos fueron utilizados para reforzar el reclamo por políticas de prevención, asistencia y protección frente a las violencias de género.

Si bien Rosario y el Gran Rosario concentran cerca del 45% de los casos detallados en un informe de Mujeres de la Matria Latinoamericana (Mumalá), la problemática alcanza a distintas localidades santafesinas. El relevamiento incluye femicidios en Santa Fe, Recreo, Reconquista, Coronda, Villa Amelia, General Lagos, Rufino, Frontera y Piamonte, entre otras localidades.

El femicidio de Carina Candelas

La movilización se produjo pocas horas después de la audiencia imputativa por el femicidio de Carina Candelas (44), ocurrido el pasado 19 de agosto. La mujer fue asesinada a cuchillazos mientras trabajaba en la farmacia ubicada en Dorrego y Zeballos. La Justicia dispuso la prisión preventiva efectiva para su expareja, Martín Laureano Banchero, de 55 años.

La Fiscalía sostiene que el asesinato ocurrió en un contexto de violencia de género y hostigamiento previo. Durante la investigación se incorporaron testimonios, mensajes y capturas de pantalla que buscan reconstruir la situación que atravesaba Carina antes del crimen.

La acusación considera que existió una dinámica de control y seguimiento que se habría intensificado después de la separación. Para la Fiscalía, el femicidio fue la culminación de ese proceso y se trató del “definitivo acto de posesión”.

La familia de Carina también había denunciado un supuesto hostigamiento previo y busca que esos antecedentes sean considerados en la investigación judicial.

Femicidios en Rosario: otros dos casos que conmocionan a la región

La marcha también tuvo como telón de fondo otros hechos recientes que generaron preocupación y conmoción en Rosario y la región. El primer caso que profundizó el reclamo por políticas públicas específicas se perpetró el martes 4 de agosto, cuando Axel Mendoza (23) asesinó a puñaladas a Débora Bordón (31), una trabajadora sexual que había ido al departamento del agresor, en Crespo al 500.

Según reconstruyó la Fiscalía, cuando ambos estaban cerca de la cama, el imputado tomó un hacha de cocina y un cuchillo para atacarla. De acuerdo a lo detallado por Rosario3, la mujer intentó defenderse, pero no pudo detenerlo. Para la Fiscalía, el ataque se produjo aprovechando la situación de vulnerabilidad de la víctima por ejercer el trabajo sexual y en un ámbito de intimidad donde no podía recibir auxilio.

Durante el recorrido se multiplicaron las banderas, carteles y consignas vinculadas con la violencia de género. (Foto: Farid Dumat Kelzi)

En la imputación se sostiene que el acusado actuó con una situación de predominio físico y ejerció un acto de dominación, cosificación y violencia machista sobre la mujer. Tras el crimen, Mendoza escapó por el balcón que da al frente del edificio sobre calle Crespo con el objetivo de eludir el accionar policial. Sin embargo, luego fue detenido en una estación de servicio de Sarmiento y Pellegrini.

Una semana después, el martes 11 de agosto, asesinaron a golpes a Gabriela Banach (47), una activista trans y reconocida militante de la comunidad LGBTIQ+ de la ciudad. Su cuerpo fue hallado en el edificio donde vivía. Posteriormente, un joven de 24 años fue detenido el jueves por la tarde en Moreno al 1900, en el macrocentro rosarino, bajo sospecha de ser el autor del asesinato de Banach.