La muerte una adolescente de 14 años conmociona a la localidad de Rivadavia, en la provincia de Mendoza. Kiara Farías asistió a una fiesta de 15 y volvió a su casa en la madrugada del pasado domingo. Poco después se empezó a sentir mal, vomitó y se fue a dormir. Su mamá la acompañó y se acostó junto a ella, pero horas más tarde notó que no respiraba.

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“Tenía los labios un poco morados, la cara un poco helada. Pegué el grito”, expresó su mamá María, al reconstruir los últimos momentos que pasó con su hija en la casa que ambas compartían.

María contó que había autorizado a Kiara a ir al festejo de una compañera de la escuela, que se hacía en el club Los Árboles. El permiso era por unas horas y la adolescente debía volver alrededor de las 3 y media de la madrugada. Como se demoraba, la madre la llamó y Kiara explicó que estaba buscando a su primo, que también estaba en la fiesta, para regresar juntos. Finalmente, llegó al domicilio cerca de las 3.30.

Cómo fueron las últimas horas de Kiara

En diálogo con Radio Nihuil, María relató que Kiara llegó a la casa sin manifestar que se sentía mal, pero que solo minutos después escuchó ruidos en el baño y la encontró con la ropa manchada de vómito.

La ayudó a ducharse, la secó, le cambió la ropa y la acostó de costado. Fue entonces que la adolescente volvió a vomitar: “Hasta ese momento ella estaba bien, o sea, solo vomitó. Respiraba, tenía signos vitales normales. Yo dije: ‘Bueno, habrá tomado un poco de vino, le ha caído mal, es la primera vez que toma. La levanto mañana, la voy a retar un poco’”.

María se quedó con ella hasta las 7 de la mañana y después se quedó dormida. Cerca de las 11 fue a despertarla y allí notó que no reaccionaba. Llamó al 911 y la Policía llegó rápidamente a la casa. Los efectivos le hicieron reanimación cardiopulmonar (RCP), pero el personal médico que llegó posteriormente constató el fallecimiento de Kiara.

Qué pasó en la fiesta

La causa quedó en manos de la Oficina Fiscal de Rivadavia. La Justicia tomó diferentes testimonios y busca reconstruir las horas previas al fallecimiento, incluyendo la participación de la adolescente en el cumpleaños.

María expresó sus sospechas sobre lo que pudo haber pasado y planteó la posibilidad de que alguien pudiera haber puesto alguna sustancia en la bebida de su hija. Hasta el momento no hay elementos que permitan confirmar su hipótesis.

Para establecer la causa de muerte, el Cuerpo Médico Forense analiza muestras de órganos, fluidos y un hemocultivo. Los estudios incluyen tejidos de pulmón, corazón, riñón, hígado y cerebro. El informe definitivo podría demorar al menos 45 días.