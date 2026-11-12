Jueves 12 de Noviembre del 2026 Jue 12 Nov
Cotizaciones
Dólar Oficial $1570
Dólar Tarjeta $2041
Dólar Blue $1565
Dólar CCL $1668.4
Euro $1708.55
Riesgo País 829
La Feria
el destape Radio
el destape Radio
EN VIVO
EN VIVO
Abuelas de Plaza de Mayo

Murió María Assof, histórica madre de Plaza de Mayo de Mendoza

María Assof de Domínguez fue una de las referentes de la lucha por los derechos humanos en Mendoza. Su hijo, Walter Domínguez, y su nuera, Gladys Castro, fueron secuestrados durante la última dictadura militar. En 2015 pudo reencontrarse con su nieta, Claudia Domínguez Castro, cuya identidad había sido restituida.

12 de noviembre, 2026 | 19.29
Murió María Assof, histórica madre de Plaza de Mayo de Mendoza

María Assof de Domínguez, histórica integrante de Madres de Plaza de Mayo de Mendoza y abuela de la nieta restituida Claudia Domínguez Castro, murió este jueves a los 95 años. La noticia fue comunicada por la organización de derechos humanos y generó conmoción por su historia personal: buscó a su nieta desaparecida por la dictadura militar durante 37 años y logró encontrarla.

MÁS INFO

Su historia estuvo marcada por la desaparición de su hijo Walter Domínguez y su pareja, Gladys Castro, quienes fueron secuestrados el 9 de diciembre de 1977 en su casa de Godoy Cruz, Mendoza. La pareja, que militaba en el Partido Comunista Marxista Leninista, esperaba un bebé. Gladys estaba embarazada de seis meses cuando ambos fueron llevados por integrantes del aparato represivo de la dictadura.

Desde aquel momento, María comenzó una búsqueda que primero recorrió distintos lugares de Mendoza y luego llegó hasta Buenos Aires. Presentó hábeas corpus y realizó gestiones para conocer el destino de su hijo, su nuera y el bebé que estaba por nacer, pero durante años no obtuvo respuestas.

"Desde el primer día que presentamos hábeas corpus empezó la lucha, pero nunca supimos dónde estuvieron", había contado sobre aquellos primeros años de búsqueda.

MÁS INFO

María Assof y la restitución de identidad de su nieta Claudia, la número 117

Uno de los momentos más importantes de su vida llegó el 27 de agosto de 2015, cuando recibió un llamado de Estela de Carlotto, presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo. Le confirmó lo más deseado: tras casi casi cuatro décadas, su nieta Claudia había sido encontrada y su identidad restituida. Fue la número 117 del extenso listado de nietos 

Claudia Domínguez Castro, hija de Walter y Gladys, había nacido durante el cautiverio de sus padres y creció sin conocer su verdadera identidad. Poco después de recibir la noticia, María participó junto con su consuegra, Angelina Catterino de Castro, recientemente fallecida, de la conferencia de prensa en la que Abuelas anunció públicamente la restitución.

"Nunca perdí la esperanza. Si no la encontraba yo, estaban nuestros datos en el Banco Nacional de Datos Genéticos y ella hubiera podido buscarnos, aun si hubiéramos muerto. Pero aquí estamos. Gracias a Dios, apareció ahora", expresó entonces.

El reencuentro le permitió abrazar a Claudia y compartir con ella los últimos 11 años de su vida. Su hijo Walter y su nuera Gladys continúan desaparecidos.

  • TWITTER
  • E-MAIL
  • TELEGRAM
  • LINKEDIN
Tendencias
Las más vistas