Murió María Assof, histórica madre de Plaza de Mayo de Mendoza

María Assof de Domínguez, histórica integrante de Madres de Plaza de Mayo de Mendoza y abuela de la nieta restituida Claudia Domínguez Castro, murió este jueves a los 95 años. La noticia fue comunicada por la organización de derechos humanos y generó conmoción por su historia personal: buscó a su nieta desaparecida por la dictadura militar durante 37 años y logró encontrarla.

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Su historia estuvo marcada por la desaparición de su hijo Walter Domínguez y su pareja, Gladys Castro, quienes fueron secuestrados el 9 de diciembre de 1977 en su casa de Godoy Cruz, Mendoza. La pareja, que militaba en el Partido Comunista Marxista Leninista, esperaba un bebé. Gladys estaba embarazada de seis meses cuando ambos fueron llevados por integrantes del aparato represivo de la dictadura.

Desde aquel momento, María comenzó una búsqueda que primero recorrió distintos lugares de Mendoza y luego llegó hasta Buenos Aires. Presentó hábeas corpus y realizó gestiones para conocer el destino de su hijo, su nuera y el bebé que estaba por nacer, pero durante años no obtuvo respuestas.

"Desde el primer día que presentamos hábeas corpus empezó la lucha, pero nunca supimos dónde estuvieron", había contado sobre aquellos primeros años de búsqueda.

María Assof y la restitución de identidad de su nieta Claudia, la número 117

Uno de los momentos más importantes de su vida llegó el 27 de agosto de 2015, cuando recibió un llamado de Estela de Carlotto, presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo. Le confirmó lo más deseado: tras casi casi cuatro décadas, su nieta Claudia había sido encontrada y su identidad restituida. Fue la número 117 del extenso listado de nietos

Claudia Domínguez Castro, hija de Walter y Gladys, había nacido durante el cautiverio de sus padres y creció sin conocer su verdadera identidad. Poco después de recibir la noticia, María participó junto con su consuegra, Angelina Catterino de Castro, recientemente fallecida, de la conferencia de prensa en la que Abuelas anunció públicamente la restitución.

"Nunca perdí la esperanza. Si no la encontraba yo, estaban nuestros datos en el Banco Nacional de Datos Genéticos y ella hubiera podido buscarnos, aun si hubiéramos muerto. Pero aquí estamos. Gracias a Dios, apareció ahora", expresó entonces.

El reencuentro le permitió abrazar a Claudia y compartir con ella los últimos 11 años de su vida. Su hijo Walter y su nuera Gladys continúan desaparecidos.