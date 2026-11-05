Murió Elsa Pavón, la primera Abuela de Plaza de Mayo en recuperar a su nieta

Elsa Pavón, una de las fundadoras de Abuelas de Plaza de Mayo, falleció este jueves por la mañana a sus 90 años. La mujer, referente reconocida y respetada dentro del movimiento de derechos humanos, marcó un antes y un después dentro de la organización: fue la primera abuela en lograr la restitución de su nieta a través del Índice de Abuelidad, es decir de los análisis inmunogenéticos. Su hija y la pareja fueron secuestrados en 1978 y nunca dejó de buscar.

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Aquel 18 de mayo de 1978, cuando ocurrió el secuestro de Mónica Grinspon, su yerno Claudio Logares y la hija de 23 meses que ambos compartían, Paula, Elsa cayó enferma. La fiebre se apoderó de su cuerpo pero su fuerza y espíritu de lucha pudo más. Cuando logró reponerse, acudió a diversos organismos -como Familiares de Desaparecidos- y Detenidos por Razones Políticas y el Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos (MEDH) la ayudó económicamente para que pudiese viajar a Uruguay y averiguar qué pasó con su familia.

Elsa Pavón junto a Paula, su nieta restituida.

Mónica y Claudio vivían en Montevideo junto a la pequeña. Ambos se habían ido a Uruguay en 1977 para escapar de la represión de la dictadura cívico-militar que atravesó a la Argentina en aquella época. A pesar de ello, no pudieron escapar completamente del aparato estatal. En mayo de 1978, en el marco del Plan Cóndor, fueron secuestrados en el país vecino y trasladados a dos centros clandestinos: la Brigada de Investigaciones de San Justo y luego, el Pozo de Banfield.

Al día de hoy, Elsa Pavón no sabe qué pasó con ellos. Ambos siguen desaparecidos.

"Lamentamos mucho informar el fallecimiento de Elsa Pavón, integrante de Abuelas. Elsa es abuela de nuestra compañera Paula Logares, primer nieta recuperada y militante y dirigente de nuestra organización. Un abrazo enorme a Paula y abrazo al cielo a Elsa, ejemplo de lucha y de amor", escribió Sergio Palazzo, Secretario General de la Asociación Bancaria, a través de sus redes oficiales.

Elsa Pavón, la primera abuela en recuperar a su nieta

Luego del operativo en Uruguay, la pequeña Paula quedó en manos del subcomisario de la Policía Bonaerense Rubén Lavallén y su esposa Raquel Leiro, quienes la inscribieron como hija propia y la privaron de su identidad. Tras una búsqueda incansable, Paula fue localizada en Buenos Aires en julio de 1983.

El reencuentro entre Elsa y Paula.

Recién un año más tarde, los estudios genéticos confirmaron que la niña era hija de Mónica y Claudio. Mientras que el 13 de diciembre de 1984, la Justicia finalmente ordenó su restitución en un fallo histórico. Además de ser la primera abuela en recuperar a su nieta, fue la primera causa en la que los análisis de ADN fueron aceptados como prueba judicial válida para resolver un caso.

El caso de Paula Logares fue clave para la continuidad de la lucha de Abuelas de Plaza de Mayo a lo largo del tiempo. A partir de la aceptación de los estudios genéticos, se desarrollaron nuevas herramientas científicas como el Índice de Abuelidad -que permite establecer vínculos de parentesco a partir del material genético de abuelos y otros familiares aunque sus padres continúen desaparecidos-. Mientras que en 1987, se creó el Banco Nacional de Datos Genéticos (Ley N° 23.511) para conservar las muestras de sangre de familiares de desaparecidos y así, seguir avanzando en la identificación.

Mónica Grinspon y Claudio Logares junto a Paula, meses antes del secuestro.

Su vínculo con "Chicha" Mariani y la búsqueda pendiente

El camino para Elsa no fue nada fácil pero allí se encontró con María Isabel "Chicha" Chorobik de Mariani, la histórica activista y segunda presidente de Abuelas. En La Plata, "Chicha" le ofreció su ayuda y le comentó que ellas también buscaban a niños que se habían llevado con sus padres o que habían nacido en cautiverio. Y desde entonces, nunca se separaron.

Fue "Chicha" quien viajó al exterior para reunirse con la organización Clamor -en Brasil- y quien luego retornó al país con fotos de una pequeña, supuestamente nacida en Uruguay, convencida de que era Paula. Juntas decidieron investigar el caso y cuando logró verla, Elsa no dudó de que se trataba de su nieta. Pero los apropiadores se mudaron y Paula se perdió otra vez.

"Chicha" Mariani y Elsa Pavón, compañeras de lucha.

La encontraron, tiempo más tarde, en el barrio porteño de Chacarita, lejos de su domicilio en Banfield. Con la vuelta de la democracia, el 13 de diciembre de 1983, presentó la denuncia por la apropiación junto a "Chicha" y Abuelas. Y el resto es historia conocida.

Pero el encuentro con su nieta no terminó con su compromiso con los derechos humanos: fue querellante en emblemáticas causas vinculadas con la apropiación de menores -como el juicio a Jorge Rafael Videla, el Plan Cóndor y los crímenes cometidos en las Brigadas- y también fue cofundadora y presidenta de la Asociación Anahí, institución que resguarda la Casa Mariani Teruggi y que conserva la búsqueda de Clara Anahí, nieta de Chicha. Además, era integrante de la Comisión Provincial por la Memoria (CPM).

A ello se suma una búsqueda que quedó pendiente y la acompañó hasta su último día: al momento del secuestro, su hija Mónica estaba embarazada; por ello, tanto Elsa como su familia buscaban a otro nieto o nieta que podría haber nacido en cautiverio.

"Elsa es -no podemos dejar de conjugarla en presente- una referente fundamental de los derechos humanos en la Argentina. Su fuerza y determinación abrieron caminos históricos en la lucha por la verdad, la memoria y la justicia. Hasta hace pocas semanas, Elsa seguía recorriendo aulas y bibliotecas para seguir construyendo un Nunca Más con los más jóvenes", indicaron desde la Asociación Anahí en redes sociales. "Con sus locros, su amor y sus lecturas agudas, fue y es sostén entre generaciones. Te amamos", cerraron.