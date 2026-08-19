El monstruo del Lago Ness volvió a aparecer y 2026 ya es el año con más avistamientos registrados. Foto: X

El Lago Ness, en Escocia, volvió a ser noticia después de que se sumara un nuevo avistamiento a la lista oficial de apariciones de su famoso monstruo. Con este último reporte, 2026 ya superó el total de 2025 en la cantidad de veces que alguien aseguró haber visto a la criatura, y el año todavía tiene varios meses por delante.

El reporte más reciente ocurrió el 21 de julio, cerca del Castillo de Urquhart, uno de los puntos más visitados a orillas del lago. El testigo fue un turista australiano, que describió haber visto una cabeza de color verde oscuro y forma achatada asomando sobre el agua, a cierta distancia de la costa.

Según relató al Registro Oficial de Avistamientos del Monstruo del Lago Ness, detrás de la cabeza aparecieron dos protuberancias del mismo color, que él interpretó como el cuerpo del animal, y unos 500 metros más atrás se formaron olas blancas que atribuyó al movimiento de una cola bajo el agua. Después de que la supuesta cola salpicara agua sobre la cabeza, la figura volvió a hundirse.

Si bien hay un registro de avistamientos, no se ha confirmado aún la existencia del Monstruo del Lago Ness. Foto: Infobae

Ese reporte fue el noveno de 2026, un número que ya deja atrás el total registrado durante todo 2025. Desde fines de octubre de 2025 hasta fines de febrero de 2026 no se sumó ningún avistamiento nuevo. Pero entre marzo y agosto la actividad se disparó, con testigos de distintas nacionalidades, turistas de Estados Unidos, Canadá y Australia, además de residentes locales, que reportaron desde jorobas y aletas hasta objetos oscuros captados por cámaras web que vigilan el lago las 24 horas.

El Registro Oficial de Avistamientos del Monstruo del Lago Ness es llevado desde 1996 por Gary Campbell, y acumula un total histórico de más de 1.170 reportes, con testimonios que se remontan al año 565. Se trata de una recopilación de testimonios, no de evidencia científica. Cada reporte queda documentado con fecha, ubicación y descripción del testigo, pero eso no implica que exista una prueba concluyente sobre la existencia de la criatura.

¿Es real el Monstruo del Lago Ness?

El monstruo del Lago Ness, conocido popularmente como Nessie, es descrito en la tradición popular como una criatura de gran tamaño con aspecto de dinosaurio acuático que habitaría las profundidades de este lago escocés. Pese a la enorme cantidad de reportes acumulados a lo largo de los siglos, nunca se logró confirmar de manera científica su existencia.