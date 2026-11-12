El mítico proyecto de Punta Ballena: un balneario entre rocas y una discoteca en una cueva que marcó una época en Uruguay

El proyecto nació a fines de la década del '60, cuando el arquitecto Samuel Flores Flores conoció el lugar y quedó fascinado por sus acantilados y cuevas.

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La idea de Flores Flores era construir un balneario que respetara la naturaleza y la incorporara al diseño, en lugar de ocultarla.

Así, en 1967, el Dr. Roque García solicitó al municipio de Maldonado un permiso para levantar un complejo turístico en la ladera este de Punta Ballena, con el respaldo del Club Méditerranée, que en ese momento era “la institución turística más grande del mundo”, según recordó el propio arquitecto.

Los representantes del Club se habían “enamorado” del lugar y pretendían construir un balneario que aprovechara la belleza de la playa, las cuevas y la naturaleza. Flores Flores desarrolló una maqueta con la infraestructura completa, pero el Club Med finalmente se retiró y todo quedó en su estudio y en su cabeza.

Una piscina sin cloro ni maquinaria

Lo primero que visualizó fue una pileta natural: solo había que dejar la roca y poner un pequeño muro de contención para que el agua no se escapara. Abrió una canaleta que guiaba el mar hasta ahí, de modo que la piscina se llenaba todos los días y se renovaba sola.

“La roca siempre está presente”, remarcó Flores Flores, que se negó a revestir las paredes para echar cloro, como se hacía en otros lugares. Salud Pública se resistió a habilitarla porque no tenía cloro ni máquinas, pero con el tiempo los controles siempre dieron bien. Alrededor de la pileta se dispusieron mesas, sombrillas, un bar, un restaurante, solariums y escaleras talladas en la piedra.

La disco dentro de la cueva

Para completar el espacio, el socio Roque García le pidió “algo con ruido” y Flores Flores pensó en una cueva que los pescadores llamaban “del Tigre”.

Con la ayuda de un dinamitero, agrandó la gruta sin alterar su superficie: sacaron 1.500 metros cúbicos de roca, 500 camiones. Allí instaló una boîte única, con pista de baile de acrílico naranja retroiluminado y parlantes entre las paredes de roca.

El efecto psicodélico surgía del mar que corría por debajo del piso. Las sillas y mesas debían seguir las curvas internas y los desniveles, por lo que las tuvieron que fijar al piso. Todo se hizo en seis meses y el lugar se inauguró a finales de 1968.

El esplendor y la caída

El complejo se inauguró el 24 de diciembre de 1968 con la presencia del presidente uruguayo, Pacheco Areco, embajadores y el jet set de la época. Sin embargo, para 1974 el balneario ya era económicamente insostenible: la inversión inicial, la breve temporada y el contexto político lo condenaron.

La concesión no se renovó y el lugar pasó por distintos dueños, hasta que quedó abandonado. Aun así, su valor arquitectónico fue reconocido décadas después, y en 2026 la zona fue declarada Monumento Natural dentro del Sistema Nacional de Áreas Protegidas.

Actualmente, la intendencia de Maldonado y la junta vecinal trabajan para recuperar el estado virgen de las grutas, mientras el mar sigue rompiendo contra las mismas rocas que hace más de 50 años.