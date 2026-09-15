Misterioso hallazgo en Chubut: sacó a pasear a su perro y encontró 125 restos óseos en bolsas

Un hombre que había salido a caminar con su perro en la tarde del domingo por Puerto Madryn, en la provincia de Chubut, encontró un cráneo y distintas bolsas que contenían huesos en una zona cercana a la Reserva de Servicoop, sobre un camino alternativo que desemboca en la Ruta Nacional 3.

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Ante la posibilidad de que se tratara de restos humanos vinculados a algún hecho reciente, el vecino dio aviso a la Policía. El lugar fue rápidamente intervenido y se desplegó un operativo para preservar y levantar todo el material hallado.

El personal de la Policía Científica contabilizó aproximadamente 125 piezas óseas, entre las que se identificaron diferentes partes correspondientes al esqueleto humano. Intervino el fiscal de turno Lautaro Volpi, quien ordenó pericias para determinar el origen y la antigüedad de los restos.

El hallazgo del cráneo y las bolsas con huesos

Las características del suceso obligaron a investigar si los restos podían corresponder a una persona fallecida en la brevedad. Los investigadores examinaron cada una de las piezas para buscar indicios que permitieran corroborarr si había existido algún tipo de violencia.

Durante las primeras observaciones se detectaron vestigios compatibles con fracturas en algunas costillas. En el resto de los huesos analizados, sin embargo, no se encontraron lesiones visibles que permitieran relacionarlos con un hecho criminal.

Además de los huesos, en el lugar había bolsas y otros elementos que ahora forman parte de la investigación. Todo ese material fue secuestrado para continuar con los estudios y determinar con mayor precisión de dónde provenía.

La investigación quedó centrada en establecer si se trataba de restos humanos recientes o de material mucho más antiguo. Esa diferencia es la que determinará si la historia continúa tratando de descubrir si hay algún delito detrás del hallazgo.

Más tarde llegó la confirmación: eran restos arqueológicos

Las primeras pericias permitieron descartar la hipótesis del hecho criminal. El Ministerio Público Fiscal de Chubut confirmó que las piezas corresponden a material arqueológico de antigua data.

Lo que inicialmente había generado preocupación por la posible presencia de restos humanos relacionados con un crimen terminó finalmente teniendo una explicación distinta.

Los estudios, sin embargo, no terminaron. Las aproximadamente 125 piezas serán sometidas a nuevos análisis para determinar con mayor precisión su antigüedad, procedencia y características. Para eso, se prevé la intervención de especialistas que podrán aportar más información sobre su origen.