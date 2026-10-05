Misterio en Neuquén: encontraron un dedo humano atado con un alambre e investigan qué pasó

Un perturbador hallazgo desconcertó a trabajadores y vecinos de la ciudad de Neuquén en el último fin de semana. Las empleadas de un bar encontraron un dedo humano atado con un alambre en la vereda justo enfrente del establecimiento. Inmediatamente dieron aviso a la Policía.

{{{htmlAmp}}}

Ocurrió frente al Santorini Coffee Store, ubicado sobre la calle Illia al 223 de la capital neuquina. La escena generó extrañeza entre las personas que se encontraban en el lugar y requirió un operativo policial para preservar el hallazgo y empezar a buscar explicaciones.

Poco después del aviso a la Policía, se presentó en el lugar personal de Criminalística y realizó las primeras pericias para recolectar elementos que puedan aportar información sobre el origen del dedo.

La investigación quedó a cargo de la fiscal Guadalupe Inaudi, quien dispuso distintas medidas para reconstruir lo ocurrido y entender quién colocó el dedo allí o a quién pertenecía.

Preguntas sin respuesta

Por el momento, el principal interrogante es determinar a quién pertenece el dedo y cómo terminó allí atado, con un alambre frente al bar. La Justicia tampoco pudo establecer todavía si el resto humano está relacionado con algún hecho delictivo que haya ocurrido recientemente en la ciudad.

Según TN, hasta ahora no trascendió ninguna denuncia vinculada con una persona que haya sufrido una lesión compatible. Tampoco se informó sobre pacientes atendidos en hospitales de la zona que puedan estar relacionados con aquel hallazgo.

Otro punto que los investigadores deberán indagar es si existen cámaras de seguridad en las inmediaciones que puedan haber registrado el momento en que alguien dejó el dedo en la vereda.

Las pericias que faltan realizar

Con el material recolectado en el bar, los investigadores intentarán obtener datos concretos que permitan avanzar en la causa. El análisis forense podría aportar información clave para determinar la identidad de la persona a la que pertenecía el dedo y establecer si fue separado del cuerpo recientemente.

La reconstrucción del recorrido también será fundamental y esta es una de las patas más importantes del trabajo de la fiscalía. Buscan saber de dónde provino, quién lo trasladó y por qué terminó precisamente frente al bar.

Por ahora, la causa está en una etapa inicial y no hay personas identificadas como responsables ni una hipótesis certera sobre el motivo del hallazgo. La investigación seguirá adelante con el análisis de las pruebas recuperadas de la escena y la búsqueda de cámaras de seguridad de la zona.