Misterio en el lago: investigan una camioneta que apareció hundida en Chubut

El hallazgo de una camioneta hundida a cuatro metros de profundidad y a 30 metros de la costa en un lago de una zona protegida de Chubut, despertó la intriga y preocupación de las autoridades locales. Se trata de una Ford F-100 que pertenece a un vecino de Comodoro Rivadavia que no denunció el hecho, que habría ocurrido hace un mes. Buscan determinar cómo sucedió y qué pasó con quienes estaban dentro.

La camioneta fue hallada recientemente en el fondo del Lago La Plata, cerca del Arroyo El Perdido, dentro del área protegida Parque Shoonem, en la localidad chubutense de Alto Río Senguer. "Es una camioneta Ford F100, tengo el dominio, la propiedad de quién es la persona y todo, por eso radiqué la denuncia", dijo el intendente local, Miguel Mongilardi, en diálogo con FM Chubut.

Según explicó, la camioneta ya fue rastreada y pertenece a una persona de Comodoro Rivadavia que estuvo en la zona hacia fines del mes pasado, según consta en los registros municipales.

Por otro lado, el jefe comunal expresó su preocupación por el impacto ambiental que podría generar la permanencia de la camioneta bajo el agua y ya analizan cómo hacer para retirar el vehículo del lago La Plata.

"Estimamos que hace más de, fácil, de una o dos semanas que ese vehículo está en el agua, con todo lo que eso conlleva, en perjuicio del recurso agua, justamente, por los fluidos, batería, todo que está en el lugar", sostuvo.

Una de las hipótesis

El intendente consideró como una de las hipótesis que la camioneta haya ingresado por un sector próximo a Laguna del Toro, favorecida por las condiciones propias del invierno y la existencia de hielo en algunas áreas del lago.

"Es una locura pensar que pretendieron cruzar el lago congelado. Porque por más que esté congelado, no sé en qué cabeza cabe, no sé usted, yo no pasaría ni caminando sobre el lago, viendo las profundidades que tiene", cuestionó el jefe comunal. Luego agregó: "Me imagino la situación que deben haber pasado. Pusieron en riesgo sus propias vidas".

Hasta el momento se trata solo de una posibilidad que deberá ser confirmada por la investigación. Aún no fue determinado por las autoridades qué recorrido hizo la camioneta ni qué sucedió antes de que terminara bajo el agua.