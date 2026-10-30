El misterio del docente desaparecido en Tafí del Valle: el dato clave de su celular a 48 horas de perder el rastro en la montaña

El caso de Raúl Moyano, el docente jubilado de 59 años que desapareció en el cerro Ñuñorco, en el sur de Tafí del Valle, sumó un dato que cambió el rumbo del operativo: una antena ubicada en Los Sarmientos detectó actividad de su teléfono celular 48 horas después de que se le perdiera el rastro. Ese registro no permitió establecer un punto exacto, pero llevó a los rescatistas a concentrar la búsqueda en los sectores sur y sureste del cerro, las laderas que descienden hacia la ruta provincial 307, el paraje El Indio y la Quebrada de los Sosa.

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La reconstrucción de sus últimos movimientos

Moyano fue visto por última vez el 12 de octubre, cuando emprendió una caminata en solitario hacia la cumbre del Ñuñorco. Según la reconstrucción de los hechos, habría llegado al punto más alto alrededor de las 15 y comenzado el regreso cerca de las 17.45. A partir de entonces, las comunicaciones se cortaron. La denuncia por su desaparición activó un operativo que, con el correr de los días, fue sumando recursos de distintas jurisdicciones.

Un terreno que complica todo

Las condiciones del cerro Ñuñorco representan un desafío incluso para personas con experiencia en montaña. El ministro de Seguridad, Eugenio Agüero Gamboa, advirtió que las lluvias y las nevadas complicaron el trabajo de los rescatistas y que los pronósticos no resultaban favorables para las jornadas siguientes. Dos efectivos policiales sufrieron golpes tras resbalarse durante el operativo, pese a contar con preparación y equipamiento adecuados. "Desde ese momento, las condiciones climáticas dificultaron aún más la búsqueda", indicó el funcionario.

El despliegue

Más de 100 personas participan del operativo, que incluye a efectivos de Delitos Rurales, la Dirección Drogas Peligrosas, la comisaría de El Mollar, el Grupo Cero de la Policía de Tucumán, bomberos voluntarios de varias localidades y grupos de rescate de otras provincias. Se sumaron canes de búsqueda enviados desde Catamarca y se esperaba la llegada de un equipo desde Mendoza con experiencia en terrenos de altura. El helicóptero provincial realizó sobrevuelos durante tres días, siempre que el clima lo permitió, y Gendarmería Nacional aportó drones para observar desde el aire los puntos a los que las patrullas no pueden acceder con facilidad.

Para reducir los tiempos de traslado, los rescatistas instalaron un campamento avanzado cerca de la cumbre, a unos 3.100 metros sobre el nivel del mar. Esa base permite organizar las recorridas de acuerdo con el clima de cada jornada y acelerar las salidas hacia los puntos más alejados. Los equipos también recorren la Quebrada del Potrerillo, el sector por el que el docente habría ascendido, y vuelven a revisar áreas ya rastrilladas.

El pedido de la familia

Mientras el operativo continúa, la familia de Moyano se mantiene en contacto con los rescatistas y con quienes coordinan la búsqueda en el lugar. Su pareja, Liliana Tunkiewiez, compartió un mensaje en redes sociales dirigido al docente: "Necesito y que sea así que sigamos cumpliendo muchos años más, tu familia, tu familia que ensamblaste, tus amistades; todos te estamos esperando".

El ministro Agüero Gamboa aseguró que el operativo se mantiene activo y que no se descarta ninguna hipótesis. "Se lo va a seguir buscando. La tarea es encontrarlo y esperamos encontrarlo con vida", concluyó. La Fiscalía de Monteros, a cargo del doctor Salas, sigue de cerca el caso, mientras las condiciones climáticas y la extensión del terreno continúan siendo los principales obstáculos para dar con el paradero del docente.