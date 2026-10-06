Misión Malvinas: dos jóvenes desafiaron el frío extremo caminando 80 km para homenajear a los veteranos

La noche neuquina cayó sobre la meseta y el frío se hizo sentir con fuerza. Mientras la mayoría dormía, estos dos jóvenes de 22 años avanzaban por la oscuridad con una bandera entre las manos. Habían decidido unir a pie Zapala y Cutral Co en una travesía que tuvo un único propósito: homenajear a los veteranos de Malvinas y llevar su recuerdo un poco más lejos.

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Quiénes son Uriel y Lucas

Uriel Espinoza tiene 22 años. Nació en Zapala, pero creció en Cutral Co. Con tan solo 18 años se incorporó al Ejército Argentino, en la Base de Apoyo Logístico, donde se desempeñó como soldado de primera y cazador de montaña. No fue una decisión casual: sintió desde muy joven una vocación y un "llamado de la patria" que lo llevó a elegir la vida militar.

Su compañero, Lucas Constancio (22), también es oriundo de Cutral Co. Ingresó al Ejército Argentino después de haber crecido viendo los desfiles junto a su mamá y soñando con algún día ocupar el lugar de aquellos soldados que admiraba. Se especializó en actividades de montaña y estuvo destinado en San Martín de los Andes, donde además realizó cursos junto al Ejército de Chile.

Una idea que nació en medio del frío cordillerano

La idea de la travesía nació lejos de las ciudades, en medio de una jornada de entrenamiento en la cordillera. Uriel y Lucas atravesaban condiciones climáticas adversas, con temperaturas bajo cero, nieve y lluvia, cuando comenzaron a pensar en quienes habían combatido en Malvinas. Fue entonces cuando surgió una pregunta: ¿Qué pasaría si intentaban ponerse, aunque fuera por unas horas, en los zapatos de aquellos veteranos? "Entendimos que no estábamos pasando ni un poco de lo que había vivido la gente de Malvinas", contó Uriel.

El frío, la falta de descanso y las exigencias propias del entrenamiento militar los llevaron a imaginar una experiencia que les permitiera acercarse simbólicamente a una parte de aquella historia. Así nació Misión Malvinas.

La fecha elegida fue el 5 y 6 de septiembre. El desafío consistió en unir a pie dos puntos cargados de significado: el monumento al Soldado Argentino de Zapala y la plaza Soldado Jorge Águila de Cutral Co. Entre ambos puntos calcularon unos 80 kilómetros por campo traviesa.

La caminata no era solamente un desafío personal. Antes de partir, Uriel y Lucas se contactaron con veteranos de Malvinas de Zapala, quienes firmaron la bandera que los jóvenes llevarían durante todo el recorrido. La misión era entregarla a los veteranos locales en un acto de reconocimiento y homenaje.

Durante la marcha, las condiciones también se volvieron parte del desafío. La temperatura llegó a los -7 grados y, mientras atravesaban la estepa patagónica, a la altura de la meseta de Cerro Bandera, los sorprendió el agua nieve. Cuando los veteranos se enteraron de las condiciones en las que habían realizado el recorrido, la reacción fue inmediata: algunos se emocionaron hasta las lágrimas y les dijeron que había sido "un día malvinense".

En total, Uriel y Lucas tardaron entre 15 horas y media y 16 horas en completar el recorrido. Avanzaron durante toda la noche, sin descanso y con la mente puesta en el objetivo. No buscaban reproducir lo que vivieron los combatientes, sino acercarse, con respeto, a una pequeña parte de lo que atravesaron.

"La misión se cumple o se cumple"

Esa noche, a medida que avanzaban, los kilómetros comenzaron a sentirse en el cuerpo y cuanto más se acercaban al final, más difícil era sostener el ritmo. Uno de los momentos más difíciles llegó cerca del kilómetro 57, alrededor de las 4:30 de la madrugada. Ya habían dejado atrás buena parte del recorrido y sentían que el cuerpo no respondía de la misma manera que al comienzo. El cansancio también hizo lo suyo. Una diferencia por la música que escuchaban durante el trayecto terminó en una pequeña discusión que se extendió durante casi 10 kilómetros.

El frío, el hambre y las horas sin dormir empezaban a pesar, pero finalmente dejaron atrás el enojo y siguieron caminando. "Lo que nos marcó el Ejército es cumplir la misión a como dé lugar. Entonces dijimos: la misión se cumple o se cumple" , recordó Lucas. En un buen tramo, incluso, aceleraron el paso y corrieron para poder alcanzar el objetivo.

Un homenaje que llegó mucho más lejos

Cuando finalmente llegaron a Cutral Co, la bandera que había partido de Zapala cumplió su recorrido. Uriel y Lucas la entregaron a los veteranos de la ciudad como parte del homenaje que habían imaginado. Lo que no esperaban es que aquello que había comenzado como una iniciativa entre dos jóvenes terminara teniendo una repercusión mucho mayor.

El recorrido fue acompañado por autoridades de ambas ciudades y después de la travesía, ambos recibieron un reconocimiento como ciudadanos destacados. Para ellos, el gesto significó sentirse acompañados por sus propias ciudades y saber que el mensaje había llegado. "Nosotros no esperábamos nada. Es una iniciativa que nació de nosotros, sin pedir algo a cambio. Solamente fue decir: vamos a unir los puntos y rendir homenaje", explicó Lucas.

Lo que no imaginaron fue que aquella caminata llegaría mucho más lejos: recibieron mensajes de personas de Ecuador, Perú, Estados Unidos e Italia, además de argentinos que viven en distintos lugares del mundo.

La travesía terminó, pero para Uriel y Lucas la idea de ponerse en los zapatos de quienes combatieron en Malvinas no quedó ahí. Ya comenzaron a imaginar una nueva misión aún más grande: algún día, un 2 de abril, poder caminar por las islas. No saben cuándo será ni cómo podrán hacerlo. Tampoco tienen todavía una fecha ni una organización definida. Es, por ahora, un sueño que empezó a aparecer después de completar los 80 kilómetros y que cada vez que lo imaginan les eriza la piel.

A la espera de ese momento, los dos saben que todavía tienen algo más para hacer: quieren que otros jóvenes también se animen a involucrarse, a conocer la historia y a entender que no hace falta esperar una fecha especial para recordar a quienes dejaron todo por la Patria. "Amen a nuestra tierra, a nuestros recursos. Amen nuestros símbolos patrios, nuestra familia. Tengan memoria de todo el sacrificio que vivieron nuestros antepasados para que vivamos en el mejor país del mundo", sostiene Uriel. "Las Malvinas son argentinas, prohibido olvidar", sentencia Lucas.