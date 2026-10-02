Malvinas: los kelpers quieren prohibir el ingreso de argentinos y que se flamee la bandera

Mientras ascienden las tensiones diplomáticas entre Argentina y Reino Unido, la Asamblea Legislativa de las Islas Malvinas analiza prohibir que se flamee la bandera celeste y blanca y hasta restringir la llegada de ciudadanos argentinos al archipiélago. Las iniciativas se dan luego de que los isleños se quejen por la presunta presencia de personas con réplicas de la emblemática bandera de "Las Malvinas son argentinas".

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"En este momento, estamos examinando las primeras etapas de un conjunto de medidas y procedimientos para intentar frenar situaciones de este tipo. Todo depende de lo que legalmente podamos hacer", dijo el integrante de la Asamblea Legislativa de las islas Michael Goss, en diálogo con Falkland Island Televisión.

Según explicó, entre los isleños provoca "gran indignación y hostilidad" que trasciendan videos de personas ondeando la bandera de Argentina o con copias de la famosa bandera que mostraron los jugadores de la Selección Argentina durante el Mundial.

"Dentro de la comunidad, hay quienes han expresado abiertamente su deseo de impedir la llegada de visitantes argentinos a las islas. Si bien no me opongo a ello, debemos ser realistas respecto al marco legal vigente, por lo que no podemos simplemente prohibir la entrada de personas en este momento", planteó.

Prohibir a los argentinos y la bandera

Para Goss, es necesario que se lleve adelante una "postura más firme" ante el comportamiento de argentinos o turistas que apoyan la causa nacional sobre las islas ocupadas por los ingleses desde 1833. "Debemos asegurarnos de no seguir presenciando incidentes recurrentes protagonizados por personas que 'visitan las islas Malvinas para promover una agenda política'. Eso es inaceptable", agregó.

Por otro lado, el isleño calificó de "ruido" los reclamos de Argentina ante la ONU, donde recientemente fue Javier Milei a insistir con su nueva prédica malvinera, que comenzó a inicios de septiembre al dar una cadena nacional con el anuncio de sanciones a petroleras británicas.

"Estamos escuchando mucho ruido proveniente de Argentina. Ya vimos indicios de esto en la ONU. En ese momento, supimos que surgirían muchas más reacciones de este tipo. No nos amedrentamos por ello, somos una comunidad madura y fuerte, y seguiremos fortaleciéndonos ante esta situación, no debilitándonos. Es solo ruido y no vamos a permitir que nos afecte", concluyó.